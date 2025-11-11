Дибров, Дзюба, Королева: кто из звезд попадал в секс-скандалы

По сообщению РЕН ТВ, мужчину, похожего на телеведущего Дмитрия Диброва, заметили с расстегнутыми брюками у входа в особняк, где проходила тайная вечеринка с оргиями. Кто еще из российских знаменитостей становился героем публичных секс-скандалов?

Что за вечеринки для богатых проходят в Москве

Авторы документального проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на РЕН ТВ сообщили об организации подпольных оргий для элиты в центре Москвы. По данным канала, на подобных вечеринках можно встретить актеров, политиков, блогеров. На кадрах, опубликованных телеканалом, мужчина, напоминающий Дмитрия Диброва, выходит из автомобиля с молодой женщиной. При этом, как обратили внимание журналисты, его детородный орган торчит из расстегнутых брюк.

В другой посетительнице «голой» вечеринки заподозрили актрису Ирину Спиридонову. Ее соцсети изобилуют откровенным контентом, а сама она часто шутит о сексе и «вечеринках в саунах». Еще одним гостем мероприятия, как предполагают авторы сюжета, мог быть известный актер-бодибилдер Владимир Вострецов.

Сообщается, что вход на тайную вечеринку под названием «Город грехов» стоил 150 тысяч рублей. Мероприятия проводились в подмосковных особняках или в банкетных залах комплекса «Москва-Сити». Все участники проходили строгий отбор и получали пароль за пару часов до начала. Организаторы требовали сдавать телефоны при входе.

Сам Дмитрий Дибров пока не комментировал скандальный сюжет. Ранее KP.RU сообщила, что руководство Первого канала включило его в список ведущих новогоднего огонька. По данным источника, съемки музыкальных номеров начнутся в декабре.

В какие секс-скандалы попали Дзюба и Королева

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России футболист Артем Дзюба угодил в сексуальный скандал осенью 2020 года. Как сообщила «Газета.Ru», злоумышленники распространили в соцсетях интимное видео спортсмена, на котором тот удовлетворяет себя, на камеру демонстрируя половые органы. Футболист признал, что видео подлинное, и на некоторое время закрыл свои соцсети из-за хейта. Супруга Кристина сумела простить мужа, хотя была в шаге от развода.

Из-за скандала Дзюбу не пригласили в сборную России, а сам футболист несколько раз шутил об эротическом инциденте в различных телешоу.

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева тоже стала жертвой хакеров. В 2015 году Super.ru опубликовал интимные снимки и видео певицы. Утечка вызвала настоящий скандал, после чего звезда потребовала удалить кадры из интернета. Депутат Виталий Милонов призвал лишить звезду звания, однако та пояснила, что сама стала жертвой преступников.

Еще одним скандалом обернулась история с «изменой Тарзана», о которой написала KP.RU. По данным издания, муж Королевой стриптизер Сергей Глушко был уличен в интимной связи с актрисой Анастасией Шульженко.

После Тарзан признал свою ошибку и написал о случившемся в соцсети. Он назвал Королеву «женщиной, данной ему Богом», и пообещал загладить вину.

«Произошел инцидент. Я изменил своей жене. Я об этом открыто говорю. Я не буду говорить, что этого не делал. Это сделал я. И отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой», — заявил стриптизер.

Королева простила измену супруга и больше никогда не вспоминала о неприятном событии. С тех пор Тарзан прекратил работу стриптизером и стал писать картины на продажу.

Что за скандал устроили Волочкова с Джигурдой

Еще одним секс-скандалом обернулось домашнее видео заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой и актера Никиты Джигурды. В январе 2024 года в Сети появилось видео с их танцем в нетрезвом состоянии, где актер сорвал с балерины домашние брюки. Балерина обвинила Джигурду в «похабном» видео и попытке «похайповать» на ее имени. Актер заявил: видео мог «слить» в Сеть его помощник, после чего сообщил, что это была часть репетиции творческого проекта.

Волочкова прекратила общаться с коллегой и заявила, что вычеркнула его из жизни. К обсуждению инцидента подключилась супруга Джигурды фигуристка Марина Анисина. Она защитила мужа, заверив, что не верит в его отношения с другими женщинами.

