Звезда «Аншлага» рассказала о друзьях на Украине и возможности уехать из РФ Клара Новикова: никуда не уезжаю из России

Народная артистка РФ и участница юмористической телепрограммы «Аншлаг» Клара Новикова заявила, что не собирается уезжать из России, пишет MK.RU. Выступая на сольном концерте в Москве, она отметила, что уже давно не ездила на Украины из-за СВО, хотя там у нее осталось много друзей.

Я с ними дружу до сегодняшнего дня. Хотя это порой непросто. Я никуда не уезжаю, потому что здесь мое все. Я здесь живу очень много лет, — сказала Новикова.

Ранее на сольном концерте в Москве артистка рассказывала о своем детстве, проведенном в Киеве. Периодически она переходила на украинский язык, а в какой-то момент на одном из изображений за ее спиной мелькнул сине-желтый флаг. Позже она заявила, что не знала о появившемся на ее концерте флаге. Она объяснила, что ее детство прошло в Киеве, там похоронены ее родители и она не может «отречься от своего детства».

После начала спецоперации юмористка стала редко появляться на публичных мероприятиях и в телевизионных программах. Он объяснила это тем, что делает это, так как старается избегать провокационных вопросов на политическую тему.

До этого художественный руководитель Московского театра эстрады народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что не эмигрировал из России после начала СВО. По его словам, он уезжает из России, когда у него каникулы.