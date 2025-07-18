«На ее красивейшую фигуру оглядывались»: Новикова о Степаненко до Петросяна Клара Новикова вспомнила, что на фигуру Степаненко все оглядывались в молодости

На красивую фигуру юмористки Елены Степаненко оглядывались все отдыхающие на пляже, когда она только начинала карьеру, рассказала NEWS.ru народная артистка СССР Клара Новикова. По ее словам, тогда коллега была хорошей пародисткой, а народный артист РСФСР Евгений Петросян сделал из нее артистку.

Есть Лена Степаненко, у нее свой успех и своя публика. Я знала ее, когда она только начинала выступать, худенькую, тоненькую, с длинными ногами. Помню, мы шли по пляжу, а на ее красивейшую фигуру все оглядывались. Она была хорошей пародисткой, а Женя из нее сделал артистку, я так думаю, — сказала Новикова.

Клара Борисовна считает, что у Петросяна другой уровень юмора. По ее мнению, он занимается этим как исследователь. Собеседница не в курсе, где сейчас проходят концерты Петросяна.

Петросян занимается юмором как исследователь, он пишет книжки, у него своя стезя, он достиг в профессии определенного уровня. Пойду ли я на концерт Петросяна? Я не знаю, где у него концерты. А был бы у Жени концерт в Театре эстрады, может, и пошла бы, — добавила Новикова.

Ранее юморист Николай Лукинский рассказал, что в его семье смешное считалось самым интересным, поэтому, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что, если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».