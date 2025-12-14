Этот салат — новый фаворит новогоднего стола. Такого красавца даже есть жалко! Его вкус — это фантастическое сочетание нежной копченой курицы, свежего огурца, пикантной моркови и сливочного сыра. Хрустящие сухарики по краям добавляют контраст текстуры и солоноватый вкус, делая каждую ложку идеальной.

Вам понадобится: 300 г копченой курицы, 4 яйца, 1 свежий огурец, 150 г моркови по-корейски, 150 г твердого сыра, майонез, упаковка сухариков, редис или помидоры для украшения. Яйца отварите и натрите на терке. Копченую курицу, сыр и огурец нарежьте мелкими кубиками. Салат собирайте на большом плоском блюде. Выложите слоями: яйца + майонез, копченая курица + майонез, свежий огурец, морковь по-корейски + майонез, сыр + майонез. Каждый слой аккуратно разравнивайте. Готовый салат по периметру плотно обложите сухариками, создавая съедобный «венок». Для украшения нарежьте редис или помидоры тонкими лепестками и выложите сверху салата в виде цветов. Дайте блюду немного пропитаться (около 30 минут).

Ранее стало известно, как приготовить салат «Крабовый» в слоеном тесте: сделайте это чудо, если хочется чего-то новенького.