Ржаная мука и 10 минут — пеку финские рейкялейпя. Ароматные лепешки с хрустящей корочкой

Финская кухня немыслима без ароматного ржаного хлеба, и рейкялейпя (reikäleipä) — её визитная карточка. Это не просто хлеб, а часть национальной идентичности, традиционно выпекаемый в виде круглой лепёшки с характерным отверстием посередине, которое позволяло хранить его, нанизанным на жердь под потолком. Его уникальный, насыщенный вкус и плотная, чуть влажная мякоть достигаются благодаря использованию ржаной муки грубого помола и долгому брожению на закваске. Такой хлеб прекрасно хранится, обладает лёгкой кислинкой и создаёт идеальную пару для сливочного масла, сыра или солёной рыбы.

Для приготовления вам потребуется: 500 г ржаной муки, 300 мл тёплой воды, 150 г активной ржаной закваски, 2 ч.л. соли, 1 ст.л. тёмной патоки или мёда (по желанию). Смешайте в миске закваску, воду, патоку и соль. Постепенно введите муку и замесите плотное, липковатое тесто. Накройте его и оставьте для брожения в тёплом месте на 6-8 часов, за это время 1-2 раза обомните его. Сформируйте из теста круглую лепёшку и сделайте в центре отверстие диаметром 4-5 см, растягивая тесто пальцами. Накройте заготовку и дайте расстояться 1-2 часа. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут, затем уменьшите температуру до 180°C и выпекайте ещё 40-50 минут до готовности. Готовый хлеб заверните в полотенце и дайте полностью остынуть. Подавайте, нарезав на треугольные кусочки.

