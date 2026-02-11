Уж больно она вкусная! Свекольная икра — и гарнир, и салат, и просто на хлебушек

Эта свекольная икра — гениальное простое блюдо, которое удивляет своей глубиной вкуса и универсальностью. Её необычность в том, что привычные овощи превращаются в изысканную, почти деликатесную холодную закуску с ярким, запоминающимся характером. Получается невероятно вкусная и насыщенная паста: бархатистая, сладковатая основа из свеклы с пикантными вкраплениями соленых огурцов, легкой кислинкой томата и сладкими нотами карамелизованных моркови и лука.

Для приготовления вам понадобится: 5-6 средних вареных свекол, 1 большая или 2 средние головки репчатого лука, 1 средняя морковь, 2-3 небольших соленых или маринованных огурца, около столовой ложки томатной пасты, растительное масло для жарки, а также соль и сахар по вкусу. Вареную свеклу и огурцы натрите на мелкой терке. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавьте к ним томатную пасту, прогрейте минуту, после чего соедините в глубокой сковороде или сотейнике все ингредиенты — натертые свеклу с огурцами и обжаренные лук с морковью. Тщательно перемешайте, посолите, добавьте щепотку сахара для баланса вкуса и тушите на медленном огне под крышкой, периодически помешивая, около 15-20 минут, чтобы все ароматы соединились. Дайте икре полностью остыть — тогда ее вкус раскроется окончательно.

