Напавший на парижских жандармов умер от полученных ранений BFMTV: напавший с ножом на французских жандармов в центре Парижа умер в больнице

Мужчина, совершивший нападение с ножом на сотрудников правоохранительных органов у Триумфальной арки в Париже, скончался от полученных ранений, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Стрельба произошла вечером 13 февраля во время церемонии зажжения Вечного огня.

Правоохранитель открыл огонь в ответ на угрожающее поведение нападавшего. В результате последний был доставлен в больницу, где в итоге и умер.

По данным ряда источников, злоумышленник ранее уже был судим за нападение на полицейских в Бельгии. Расследование инцидента взяла под контроль Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Антитеррористическое ведомство ведет расследование, чтобы установить все обстоятельства и возможные связи преступника.

