14 февраля 2026 в 01:24

Напавший на парижских жандармов умер от полученных ранений

BFMTV: напавший с ножом на французских жандармов в центре Парижа умер в больнице

Париж Париж Фото: Vincent Isore/IMAGO/Global Look Press
Мужчина, совершивший нападение с ножом на сотрудников правоохранительных органов у Триумфальной арки в Париже, скончался от полученных ранений, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Стрельба произошла вечером 13 февраля во время церемонии зажжения Вечного огня.

Правоохранитель открыл огонь в ответ на угрожающее поведение нападавшего. В результате последний был доставлен в больницу, где в итоге и умер.

По данным ряда источников, злоумышленник ранее уже был судим за нападение на полицейских в Бельгии. Расследование инцидента взяла под контроль Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Антитеррористическое ведомство ведет расследование, чтобы установить все обстоятельства и возможные связи преступника.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Как сообщил глава города Дмитрий Дьяченко, никто не пострадал. Злоумышленника смогла задержать сотрудница образовательного учреждения.

До этого сообщалось, что в американском штате Мэриленд ученик открыл огонь из оружия в старшей школе города Роквилл и ранил одного ребенка. Полиция сообщила, что стрелявшим оказался ученик этого же учебного заведения, его задержали недалеко от школьного здания.

смерти
Франция
нападения
жандармы
