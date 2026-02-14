Мелания Трамп нарушила на публике собственный запрет Мелания Трамп станцевала с мужем на глазах у военнослужащих

Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в неформальной танцевальной традиции своего супруга Дональда Трампа, хотя ранее выступала с критикой подобного поведения, передает РИА Новости. Она ненадолго составила компанию президенту во время визита на американскую военную базу.

Поездка Трампа в штат Северная Каролина, где он выступал перед военнослужащими, завершилась привычным для нынешнего главы Белого дома ритуалом. Под запись песни Y.M.C.A. президент традиционно пустился в пляс.

Мелания, которая находилась рядом, решила нарушить собственный запрет и присоединилась к мужу. Она сделала несколько движений руками, повторив за президентом элементы его «коронного» танца, после чего отошла в сторону, предоставив супругу возможность закончить номер соло.

Ранее первая леди США публично прокомментировала страсть своего мужа к танцам. По ее словам, некоторые его колоритные выходы были неуместными. Супруга президента признала, что относится к его танцам неоднозначно. С одной стороны она видит, как они дарят людям «счастье и веселье». С другой — напомнила, как ранее уже говорила мужу, что подобное поведение выглядит «не по-президентски».