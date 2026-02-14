Столичный аэропорт временно «закрыл» небо

Аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения в работе, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань с 00:12 мск не принимает и не выпускает самолеты ради безопасности пассажиров гражданских самолетов. О возобновлении деятельности аэропорта будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах из-за сильного снегопада были задержаны около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могут вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находится под контролем и снег оперативно убирается со взлетно-посадочной полосы.