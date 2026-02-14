Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 00:39

Столичный аэропорт временно «закрыл» небо

Росавиация: аэропорт Шереметьево временно прекратил работу

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения в работе, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань с 00:12 мск не принимает и не выпускает самолеты ради безопасности пассажиров гражданских самолетов. О возобновлении деятельности аэропорта будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах из-за сильного снегопада были задержаны около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могут вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находится под контролем и снег оперативно убирается со взлетно-посадочной полосы.

Росавиация
ограничения
аэропорты
Шереметьево
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпиада-2026. Фигурное катание: сенсационные результаты мужского турнира
Ведущие шоу «ЧБД» ответили на вопрос о переезде в Казахстан
«Не актуально»: Дмитриев раскрыл, почему Рубио пропустит встречу с ЕС
Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе
Раскрыта причина смерти бывшего президента ВФЛА Балахничева
Меланья Трамп нарушила на публике собственный запрет
Президент Финляндии сделал громкое заявление о ситуации в зоне СВО
Судьи определили место Гуменника в мужском одиночном катании на ОИ
Напавший на парижских жандармов умер от полученных ранений
Пашинян предложил России продать важную транспортную концессию
«Адский терроризм»: в МИД РФ дали оценку атаке ВСУ на Белгород
ПВО отбила атаки дронов ВСУ на четыре региона России
Столичный аэропорт временно «закрыл» небо
Стало известно, как ВСУ отправляют бойцов на смерть ради пиар-акций
«Время не попутал?»: канцлера ФРГ уличили в амбициях нацистского Рейха
Личная жизнь, Comedy Club, отъезд из России: куда пропал Гарик Мартиросян
В Сети появились фотографии последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду
«Больше никогда»: Мерц заявил о неизменном уроке истории для Германии
Разрушит органы и лишит детей: предостережение от врача по поводу водки
На «радиостанции Судного дня» объяснили резкий всплеск активности
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.