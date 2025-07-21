Раскрыто имя вероятного главы Apple через пять лет

Раскрыто имя вероятного главы Apple через пять лет Bloomberg: Джон Тернус станет новым главой Apple вместо Тима Кука

После отставки Тима Кука главой корпорации Apple станет Джон Тернус, занимающий должность старшего вице-президента Apple по разработке оборудования, считает эксперт Марк Гурман. В статье для Bloomberg он выразил мнение, что Кук будет управлять компанией еще как минимум пять лет.

Я считаю, что Джон Тернус станет следующим генеральным директором Apple — если все пойдет по плану, что не является гарантией, — сказал он.

Гурман подчеркнул, что Джону Тернусу, который родился в 1975 году, на момент отставки Кука будет 55 лет. Эксперт назвал это «довольно подходящим возрастом для нового генерального директора». Также пост могут занять руководитель отдела розничной торговли и кадров Дейрдре О«Брайен или главный операционный директор Сабиха Хана, считает он.

Ранее стало известно, что смартфоны компании Apple в первом полугодии 2024 года покинули топ-5 самых продаваемых в России брендов. В лидеры вышли производители Redmi, Tecno, realme, Infinix и Samsung. При этом Samsung также утратил свои позиции, опустившись с третьей строки на пятую.