Олимпийская чемпионка назвала главную проблему спорта в России Олимпийская чемпионка Мельникова: проблема спорта в России в том, что его мало

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ангелина Мельникова

Спорта в России должно быть больше, как и его правильной популяризации, сообщила NEWS.ru олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова на полях форума «Сообщество». Она также негативно оценила идею закрытия коммерческих клубов и секций. Спортсменка подчеркнула, что платные учреждения дают большие возможности детям, которые не проходят в школы олимпийского резерва, поскольку во вторых очень строгий отбор.

Проблема спорта в том, что его мало. Хочется, чтобы его было больше: больше секций, спортивных состязаний, каких-нибудь зарядок в обычных парках. Кроме того, не так уж и много хорошей пропаганды спорта. Хочется, чтобы спорт стал моднее, — пояснила Мельникова.

Гимнастка также считает, что отстранение спортсмена от международных соревнований — это очень обидно. По ее мнению, Олимпийские игры без участия какой-либо из стран не приводят к единению мира. Она добавила, что в нынешней ситуации мотивировать себя на новые победы стало гораздо сложнее.

До этого российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что отказался от участия в Кубке мира ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Он отметил, что федерация запретила ему в ходе турнира использовать флаг и гимн РФ. По этой причине Карякин не принял приглашение ФИДЕ.