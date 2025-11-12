Непомнящий призвал назначить российского тренера в «Спартак»

В таких командах, как «Спартак» и «Динамо», должны работать исключительно российские специалисты, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий. По его словам, желательно, чтобы это были имеющие отношение к клубу люди.

Я не понимаю, по каким критериям работодатели принимают решение о приглашении или назначении на должность того или иного тренера, какими качествами он должен обладать — уметь общаться с прессой, держать раздевалку или выстраивать атмосферу в команде. Я считаю, что в таких командах, как «Спартак», «Динамо», должны работать отечественные специалисты, желательно люди, которые прожили в этой атмосфере и команде, — сказал Непомнящий.

Станкович ранее покинул должность главного тренера «Спартака». На данный момент клуб идет на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство и игроки «Спартака» поблагодарили Станковича за проделанную работу.

Экс-игрок красно-белых и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Спартак» после увольнения Станковича должен возглавить футбольный человек, если команда хочет добиться высоких результатов. Он отметил, что вернется в клуб, если получит приглашение.