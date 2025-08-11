Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Политолог заявил о плане окончания СВО, который вызовет энтузиазм россиян

Политолог Марков: на телевидении появился термин о плане окончания СВО

Сергей Марков Сергей Марков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На российском телевидении появился новый термин — план окончания СВО, ставший сигналом для всей отечественной медиамашины, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, он прозвучал в репортаже о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в эфире программы «Вести недели». Марков убежден, что данный термин придаст огромный энтузиазм миллионам россиян.

«План окончания СВО», — такой термин появился вчера на главной информационно-аналитической программе ТВ России — «Вести недели». <…> Это фактически сигнал для всей российской медиамашины. И это придаст огромный энтузиазм миллионам людей, — уверен политолог.

Ранее Марков высказал мнение, что выбор Аляски для скорой встречи Путина и Трампа говорит о том, что Москве и Вашингтону не требуются посредники для переговоров. По его словам, такой выбор также объясняется тем, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет прилететь в этот регион без приглашения.

