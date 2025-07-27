«Валькирии» сгинули, в Сумах нашли порошки: новости СВО на вечер 27 июля

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику противника во взятом под контроль населенном пункте Зеленый Гай в ДНР.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 июля, читайте в материале NEWS.ru.
Оборона ДНР и бои у Покровска
Российские военные нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное, Темировка Запорожской области и Зеленый Гай ДНР. На участках действовали военные группировки войск «Восток».
Атаки ВСУ в ДНР также отбивают бойцы группировок войск «Центр» и «Юг». Российские военные разнесли противника в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука, Северск, Гродовка, Димитров, Розы Люксембург и Сухой Яр.
Кроме того, бои развернулись у Покровска (Красноармейска) — оттуда, по словам советника главы ДНР Яна Гагина, была эвакуирована большая часть офицерского состава ВСУ. По его словам, украинские бойцы деморализованы и ищут пути отхода.
«Сейчас начались активные бои за город. Я уверен, что гарнизон ВСУ в Покровске падет в ближайшее время», — отметил он.
Покровск является важным логистическим центром для украинской армии. Через город проходят несколько автомобильных дорог и железнодорожных путей. Взятие населенного пункта позволит российским войскам окружить все оставшиеся в ДНР группировки ВСУ.
Продвижение ВС РФ и загадочные порошки ВСУ: ситуация в украинском приграничье
Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, ударив по штурмовикам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица, сообщили в Минобороны РФ. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что российские военные все ближе подходят к центру украинского региона — так, расстояние от Могрицы до Сум составляет всего 31 километр.
О плачевном положении ВСУ в Сумской области также сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что украинская армия несет большие потери на этом направлении.
«Там резервы стачиваются, все бои идут очень жесткие. Ребятам нашим приходится несладко, но, с другой стороны, это повышает возможности для наступления на других направлениях, потому что резервы перебрасывают из того же Красноармейска и из-под Константиновки. Мы там идем вперед. Так что здесь, очевидно, они попали в своеобразный капкан», — отметил военэксперт.
Вместе с тем российские военные, продвигаясь вглубь обороны ВСУ в Сумской области, все чаще находят на отбитых у противника позициях различные препараты, сообщил офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец. По его словам, речь идет о порошках и мензурках с таблетками.
«Недавно нашли мензурку. В ней две белые таблетки, одна — розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — рассказал он.
Зэки и наемники из Колумбии: кто на самом деле обороняет Сумщину
ВСУ перебрасывают на Сумское направление спецподразделение Сил специальных операций (ССО) Украины «Браво», сообщили в российских силовых структурах. Источник пояснил, что об этом свидетельствуют публикации украинских волонтеров.
«Публикации украинских волонтеров свидетельствуют о переброске на Сумское направление спецподразделения вражеских ССО „Браво“», — сказал собеседник.
По мнению Дандыкина, спецподразделение ССО Украины «Браво» может состоять из бывших заключенных. В беседе с NEWS.ru военэксперт подчеркнул, что появление таких подразделений на фронте не поможет Вооруженным силам Украины в сопротивлении российской армии.
«У них что ни возьми, сейчас даже преступников называют элитой. Я думаю, что это (спецподразделение ССО Украины „Браво“. — NEWS.ru) из арсенала Буданова, если спецподразделение бросают туда. Но это не окажет ни в коем разе значительного влияния», — поделился Дандыкин.
Кроме того, силовики информировали, что ВСУ восполняют потери в штурмовых подразделениях за счет наемников из Колумбии и мобилизованных граждан. Речь идет о приграничных направлениях в Сумской области, где продолжаются активные боевые действия.
«На Теткинском и Глушковском направлениях враг продолжает восполнять потери штурмовых подразделений за счет насильно мобилизованных украинцев и колумбийских наемников, уже находящихся на территории Украины», — говорит источник.
По информации силовиков, часть колумбийцев первоначально прибыла на Украину для выполнения строительных работ или в качестве медиков, но позже оказалась в составе штурмовых групп. Их используют наравне с мобилизованными: срок жизни в зоне боев практически не отличается.
Три «валькирии Зеленского» погибли на Украине: подробности
На Украине ликвидированы три женщины, служившие в рядах ВСУ. Речь идет о «валькириях Зеленского», участницах различных подразделений — медицинского, воздушно-десантного и волонтерского.
Первой ликвидированной оказалась Амина Мехдиева 1988 года рождения, была санинструктором батальона 72-й механизированной бригады имени Черных запорожцев. Она погибла 9 июля в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области после удара по позициям украинской армии. Женщину похоронили спустя две недели.
Вторая — Илона Капельницкая — получила смертельные ранения в Черновцах. Она оказалась под ударом обломков беспилотника «Герань», сбитого украинскими средствами ПВО. Женщина впала в кому и скончалась от травм. До этого Капельницкая участвовала в боевых действиях на востоке Украины, а позднее занималась волонтерской деятельностью в интересах ВСУ.
Третья погибшая — Оксана Короткая, служившая в 95-й десантно-штурмовой бригаде. До мобилизации работала учителем украинского языка и литературы. По данным источника, в ВСУ она вступила до начала СВО, в 2019 году. Короткая погибла в бою в составе своего подразделения.
«Цветок смерти» на вооружении ВСУ: боец СВО раскрыл новую хитрость противника
Вооруженные силы Украины маскируют взрывные устройства под кусты и ветки с листьями, заявил в беседе с NEWS.ru боец СВО Вадим Апальков. По его словам, ловушку трудно распознать даже на близком расстоянии.
«Новая хитрая штука от ВСУ — так называемый цветок смерти. Они придумали такую штуковину — маскируют взрывное устройство под кусты, ветки с листьями. Даже вблизи не всегда поймешь, что это ловушка. Не подходите к ним. Работает он через джоник, реагирует на металл», — поделился военнослужащий.
Военный пояснил, что в качестве взрывчатых веществ ВСУ используют пластит и тротил. Он отметил, что украинские бойцы начиняют ими пластиковые бутылки.
«Может быть в пластиковой бутылке, может — в пятилитровой бутылке, начинен пластитом, тротилом и осколочным элементом. Как показала практика, работает просто идеально. Если такую штуку обнаружили, надо ее максимум пометить, и потом в дальнейшем инженеры разберутся, как уничтожать», — заключил Апальков.
Мощный удар ВКС РФ: цеха по сборке БПЛА ВСУ разнесло в щепки
Российские войска нанесли поражение украинским цехам, в которых производили БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также был произведен удар по пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам производства БПЛА, пунктам управления БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах», — сказано в сообщении.
При этом российские войска успешно отразили воздушную атаку противника. Так, за минувшие сутки российские силы ПВО перехватили 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также, по данным ведомства, сбиты две управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства.
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