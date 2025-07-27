«Валькирии» сгинули, в Сумах нашли порошки: новости СВО на вечер 27 июля

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику противника во взятом под контроль населенном пункте Зеленый Гай в ДНР.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Оборона ДНР и бои у Покровска

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное, Темировка Запорожской области и Зеленый Гай ДНР. На участках действовали военные группировки войск «Восток».

Атаки ВСУ в ДНР также отбивают бойцы группировок войск «Центр» и «Юг». Российские военные разнесли противника в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука, Северск, Гродовка, Димитров, Розы Люксембург и Сухой Яр.

Кроме того, бои развернулись у Покровска (Красноармейска) — оттуда, по словам советника главы ДНР Яна Гагина, была эвакуирована большая часть офицерского состава ВСУ. По его словам, украинские бойцы деморализованы и ищут пути отхода.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Сейчас начались активные бои за город. Я уверен, что гарнизон ВСУ в Покровске падет в ближайшее время», — отметил он.

Покровск является важным логистическим центром для украинской армии. Через город проходят несколько автомобильных дорог и железнодорожных путей. Взятие населенного пункта позволит российским войскам окружить все оставшиеся в ДНР группировки ВСУ.

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Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, ударив по штурмовикам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица, сообщили в Минобороны РФ. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что российские военные все ближе подходят к центру украинского региона — так, расстояние от Могрицы до Сум составляет всего 31 километр.

О плачевном положении ВСУ в Сумской области также сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что украинская армия несет большие потери на этом направлении.

«Там резервы стачиваются, все бои идут очень жесткие. Ребятам нашим приходится несладко, но, с другой стороны, это повышает возможности для наступления на других направлениях, потому что резервы перебрасывают из того же Красноармейска и из-под Константиновки. Мы там идем вперед. Так что здесь, очевидно, они попали в своеобразный капкан», — отметил военэксперт.

Вместе с тем российские военные, продвигаясь вглубь обороны ВСУ в Сумской области, все чаще находят на отбитых у противника позициях различные препараты, сообщил офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец. По его словам, речь идет о порошках и мензурках с таблетками.

«Недавно нашли мензурку. В ней две белые таблетки, одна — розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — рассказал он.

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ВСУ перебрасывают на Сумское направление спецподразделение Сил специальных операций (ССО) Украины «Браво», сообщили в российских силовых структурах. Источник пояснил, что об этом свидетельствуют публикации украинских волонтеров.