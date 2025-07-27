Почти три сотни дронов ВСУ уничтожили в зоне СВО

Почти три сотни дронов ВСУ уничтожили в зоне СВО МО: силы ПВО перехватили 291 беспилотник ВСУ за сутки

За минувшие сутки российские силы ПВО перехватили 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также, по данным ведомства, сбиты две управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 291 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в публикации.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что российские войска нанесли поражение украинским цехам, в которых производили БПЛА. Также был произведен удар по пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Тем временем в петербургском аэропорту Пулково наблюдается ажиотаж — задержаны минимум 93 авиарейса и отменены 33. Такая ситуация в авиагавани Северной столицы сложилась на фоне угрозы атаки БПЛА.