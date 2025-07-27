ВСУ пустились в бегство, атака «Гераней»: успехи ВС РФ к утру 27 июля

В районе Купянска отмечается рост числа случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ, передает Telegram-канал Mash. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 27 июля?

ВСУ пустились в бегство на одном направлении

По данным канала, бойцы, опасаясь срыва снабжения и полного окружения, массово пытаются покинуть позиции на Купянском направлении, скрываясь через поля в обход ключевых дорог. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Источник пишет, что подразделения ВС РФ подошли к селам Московка и Соболевка, рядом с которыми проходит трасса Н-26. Именно по ней к военнослужащим ВСУ поступают боеприпасы и продовольствие. Mash пишет, что бои между российскими и украинскими бойцами развернулись в нескольких километрах от Купянска.

Дроны «Герань-2» атаковали объекты в Харькове

Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цели в Харькове, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Минобороны России не комментировало эту информацию.

В материале не раскрываются, какие именно объекты были поражены. При этом мэр города Игорь Терехов заявлял, что в Харькове прогремел взрыв, по всему региону звучала воздушная тревога.

Российский военный нашел способ быстро остановить бронегруппу ВСУ

Старший прапорщик Александр Корнеев установил в зоне СВО не менее 100 мин, передала пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что благодаря этим действиям удалось остановить продвижение бронегруппы ВСУ.

«В кратчайшие сроки старший прапорщик Александр Корнеев лично установил не менее 100 мин различного класса. Минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов», — сказали в Минобороны.

В итоге противнику не удалось прорвать линию обороны российских подразделений на важном тактическом направлении, указали в МО РФ. В министерстве добавили, что российские военнослужащие многократно подвергались обстрелам и ударам БПЛА, однако не переставали выполнять боевую задачу.

Названа причина, по которой Киеву сложно сдерживать наступление ВС РФ

Российские войска активизировали наступательные действия в районе Мелового в Харьковской области, находя уязвимые участки в обороне Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. Он добавил, что бойцы РФ действуют сразу в нескольких направлениях, что осложняет сопротивление украинских сил. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

«На данном участке — у Мелового — наши военнослужащие действуют сразу в трех направлениях, что очень сильно затрудняет сдерживание украинских боевиков, поскольку их резервы не безграничны, а нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — рассказал эксперт.

Стало известно о переводе штабов ВСУ из-за наступления ВС РФ

Командование ВСУ начинает перевод штабов подразделений из Днепра в западные регионы Украины на фоне приближения линии фронта к городу, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, приближение фронта к областному центру вынуждает украинское командование переместить штабы вооруженных формирований в более безопасные регионы на западе страны. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Также сообщается, что 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную. По мнению собеседника, для большинства мобилизованных такое изменение пройдет незамеченным, так как связано главным образом с вопросами финансирования.

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