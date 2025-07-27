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27 июля 2025 в 05:00

Российский военный нашел способ быстро остановить бронегруппу ВСУ

МО РФ: старший прапорщик ВС РФ Корнеев установил 100 мин, остановив группу ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Старший прапорщик Александр Корнеев установил в зоне СВО не менее 100 мин, передала пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что благодаря этим действиям удалось остановить продвижение бронегруппы ВСУ.

В кратчайшие сроки старший прапорщик Александр Корнеев лично установил не менее 100 мин различного класса. Минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов, — сказали в Минобороны.

В итоге противнику не удалось прорвать линию обороны российских подразделений на важном тактическом направлении, указали в МО РФ. В министерстве добавили, что российские военнослужащие многократно подвергались обстрелам и ударам БПЛА, однако не переставали выполнять боевую задачу.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предположил в беседе с NEWS.ru, что Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры с Россией из-за провалов ВСУ на фронте. Ситуация для ВСУ ухудшается каждый день и западная помощь не может улучшить положение украинской армии, считает аналитик.

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