Старший прапорщик Александр Корнеев установил в зоне СВО не менее 100 мин, передала пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что благодаря этим действиям удалось остановить продвижение бронегруппы ВСУ.

В кратчайшие сроки старший прапорщик Александр Корнеев лично установил не менее 100 мин различного класса. Минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов, — сказали в Минобороны.

В итоге противнику не удалось прорвать линию обороны российских подразделений на важном тактическом направлении, указали в МО РФ. В министерстве добавили, что российские военнослужащие многократно подвергались обстрелам и ударам БПЛА, однако не переставали выполнять боевую задачу.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предположил в беседе с NEWS.ru, что Владимир Зеленский предложил возобновить переговоры с Россией из-за провалов ВСУ на фронте. Ситуация для ВСУ ухудшается каждый день и западная помощь не может улучшить положение украинской армии, считает аналитик.