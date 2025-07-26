Бойцы в плену, бегство, окружение Купянска: новости СВО вечером 26 июля

Армия России продолжает наступление на большинстве направлений специальной военной операции, пишут военкоры. Какие главные новости с фронтов СВО известны вечером 26 июля, чьи бойцы бегут с позиций и попадают в плен, когда случится полное окружение Купянска?

Новости с фронтов СВО вечером 26 июля

Политик и блогер Олег Царев сообщил, что на Запорожском участке ВС РФ «наступают на Степногорск, куда, по данным с мест, зашли с юга, а также в Плавнях». По его информации, российские силы стянули на Пологовское направление большое количество бронетехники.

Минобороны РФ сообщило о взятии Новохатского и Зеленого Гая в ДНР, а также Малиевки в Днепропетровской области. Малиевка — ключевой опорный пункт на стыке рубежей обороны ВСУ.

«На Покровском направлении ВС РФ приблизились к границе Днепропетровской области в районе Воскресенки. По последним данным с мест, в Покровске наши ДРГ орудуют вплоть до центра города и ж/д станции, но также ВС РФ навязали противнику бои уже на окраинах. Украинские источники считают, что в городе нет четкой линии обороны, обороняются ВСУ хаотично. Продолжается продвижение ВС РФ и со стороны Мирнограда, у Миролюбовки, что к югу от ранее освобожденного Новоэкономического. Севернее наши взяли под контроль большую часть Суворово», — говорится в публикации.

Также Царев пишет, что на Константиновском направлении «сообщают, что в освобожденном накануне Александро-Калиново в плен попали вэсэушники, которые не смогли отойти из села. Теперь ВС РФ могут наступать напрямую на Константиновку либо двигаться дальше на восток, замыкая окружение сил ВСУ в Катериновке, Клебан-Быке и Щербиновке. Между Торецком и Часовым Яром ВС РФ продвинулись к Александро-Шультино. В Часове Яре наши бьются в Северном и Шевченковском микрорайоне. В окрестностях города есть улучшение позиций в районе Ступочек».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С северной части Северского участка, в Серебрянском лесничестве ВС РФ вышли к озеру Попово, «российские флаги водрузили и на здании администрации заповедника „Серебрянское лесничество“», указывает Царев.

По его информации, на Краснолиманском фронте ВС РФ взяли под свой контроль значительную часть Кременских Лесов выше линии Григоровка — Серебрянка. На Купянском участке ВС РФ нацелены на охват Купянска с запада и северо-запада. Сообщают, что на днях наши вошли в Купянск с севера из Голубовки и Радьковки, а теперь еще и вышли к ж/д в районе Тищенковки, а также расширили зону контроля вокруг Московки, отрезая Купянск с северо-запада и проводя атаки с этого направления. Отмечается, что ВС РФ ведут бои в 2 км от трассы, которая ведет в Купянск со стороны Харькова.

«Из сумского приграничья сообщают, что в районе российских сел Теткино и Глушково за прошедшие сутки враг не предпринимал попыток прорыва в Курскую область. Восточнее Теткино ВС РФ зачистили район очистных сооружений и продвигаются в Сумской области. Продолжаются бои за Юнаковку», — заключил Царев.

Mash сообщает, что в районе Купянска отмечается рост числа случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Военнослужащие, опасаясь срыва снабжения и полного окружения, массово бегут и бросают позиции, скрываясь через поля в обход ключевых дорог.

Источник пишет, что подразделения ВС РФ подошли к селам Московка и Соболевка, рядом с которыми проходит трасса Н-26. Именно по ней к военнослужащим ВСУ поступают боеприпасы и продовольствие. Mash пишет, что бои между российскими и украинскими бойцами развернулись в нескольких километрах от Купянска.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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