Макс Дивнич: досье, скандалы с Апти Алаудиновым, мечетью, «Русской общиной»

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов обвинил российского бойца ММА и сторонника «Русской общины» Максима Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев. Кто такой Дивнич, в какие еще скандалы он попадал?

Что известно о конфликте Дивнича и Алаудинова

Дивнич в своем Telegram-канале 17 июля опубликовал видеозапись драки в бассейне в Луганске, участниками которой были он и уроженец Чечни Алихан Берсаев. По словам Дивнича, мужчина вел себя неадекватно и приставал к девушкам. После спора чеченца с мужем одной из девушек к ним подошел Дивнич, и завязалась драка.

«Ты еще не знаешь, что такое „Ахмат“», — говорит на видео Берсаев, из-за чего Дивнич потребовал реакции от командира подразделения.

После драки Берсаева Алаудинов назвал неприемлемым такое поведение «со стороны представителя чеченской национальности». Он пояснил, что Берсаев не является бойцом «Ахмата», он штурмовик другого подразделения ВС РФ.

Алаудинов упрекнул и Дивнича, заявив, что тот «из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу, в котором обвинил спецназ „Ахмат“».

«Он (Берсаев. — NEWS.ru) говорит: „Ахмат“, но не спецназ „Ахмат“. То есть, получается, Макс Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение Министерства обороны Российской Федерации. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности», — добавил командир спецназа.

В какой еще скандал, связанный с мусульманами, попадал Дивнич

В 2023 году боец ММА опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов о возможном строительстве мечети в Москве. Позиция Дивнича вызвала острую реакцию у его коллег-мусульман. Он призвал их умерить пыл и напомнил, что выступил против выбранного места и масштаба строительства, а не против мусульман и их религии.

Максим Дивнич Фото: Артем Коротаев/ТАСС

«Меня удивила всеобщая реакция на мои слова. В своем видео я не оскорбил никого, я ничего плохого не сказал об исламе или о мусульманах. Я высказал свою позицию. Я был удивлен такой реакции, потому что 90% сообщений были негативного, оскорбительного и радикального толка», — рассказал Дивнич NEWS.ru.

Спортсмен добавил, что есть люди, которые целенаправленно ищут его и пытаются достать информацию, где проживают его близкие, на каких автомобилях они передвигаются, номера, личные телефоны.

Также он сообщил, что не может продолжать карьеру в ММА из-за угроз.

«Я себе не представляю свое выступление в ММА, где 90% исповедуют ислам», — пояснил Дивнич.

Кто такой Дивнич, досье

Дивнич родился 7 ноября 1988 года в Стаханове Луганской области. В 2009 году Дивнич переехал в Санкт-Петербург, где присоединился к клубу смешанных единоборств «Александр Невский», и начал тренироваться под руководством тренера Эдуарда Широбокова.

В 2011 году боец провел первый бой по смешанным правилам, но он был полупрофессиональным и не вошел в официальную статистику. Позже дрался в кикбоксинге по правилам К-1.

Благодаря череде удачных выступлений в 2013 году Дивнич получил приглашение принять участие в турнирах крупной европейской организации M-1 Global, где дебютировал с досрочной победы техническим нокаутом над Зульфикаром Усмановым. Имея послужной список из 10 побед подряд без единого поражения, удостоился права оспорить вакантный титул чемпиона M-1 Challenge — встретился с другим претендентом на чемпионский пояс, чеченцем Джамбулатом Курбановым, и победил его техническим нокаутом, став новым чемпионом организации.

В 2021 году, после длительного перерыва в два с половиной года, Максим снова вернулся к боям и начал выступать в промоушене Hardcore MMA. Одержал три победы, две из которых досрочные, болевыми приемами.

Дивнич также занимается благотворительностью, собирает средства на помощь участникам СВО, жителям Донбасса и приграничных регионов.

Другие конфликты Дивнича

Дивнич становился героем нескольких менее масштабных конфликтов, в том числе с блогером Михаилом Литвиным. Боец резко критиковал Литвина за рекламу скам-проектов, казино и букмекерских контор, а также обвинил его в мошенничестве и попытке «отмыться» за счет благотворительных акций.

Также Дивнич неоднократно публично критиковал действия и объединения этнических диаспор, затрагивая сложные вопросы миграции, правонарушений и межнациональных отношений.

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