Боец ВС РФ два года ищет девочку, которую спас во время боев в Артемовске

Боец ВС РФ два года ищет девочку, которую спас во время боев в Артемовске Боец ВС России Одноглазый два года ищет спасенную им в Артемовске девочку

Российский боец с позывным Одноглазый уже два года разыскивает девочку Миланью Бородай, которую спас во время боев в Артемовске (украинское название — Бахмут), сообщает Life.ru. Военнослужащий прикрыл собой ребенка от пуль ВСУ и помог выбраться в тыл.

Он вспомнил, что девочку нашли случайно: она сидела одна, а вокруг были тела убитых. Российского бойца тогда поразило, что малышка уже не реагировала на смерть и трупы. По словам Одноглазого, девочка оказалась смышленая: строго выполняла команды, не боялась и крепко держалась за его бронежилет.

Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла, — поделился солдат.

Благодаря документальному фильму «Украина. Дети на продажу», снятому журналистами Первого канала, девочку нашли. В кадре она рассказала, как бойцы ВС РФ спасали ее. Также представители Народного фронта смогли связаться с ее мамой. Сейчас военнослужащий ждет встречи с 11-летней девочкой.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что данные Киева о числе якобы вывезенных Россией с Украины детей недостоверны. По ее словам, ребят вывозят из зоны боевых действий, чтобы не подвергать их опасности и риску.