Предал Россию и хотел вступить в ВСУ: история коллаборациониста Герасимова

Студент из Чувашии бежал на Украину, чтобы попасть в ряды ВСУ, но в итоге оказался в российской тюрьме. Что случилось с перебежчиком-неудачником Алексеем Герасимовым, мотивы, при чем тут черная магия?

Кто такой Алексей Герасимов, как его вернули в Россию

Алексей Герасимов стал первым россиянином, который пытался добровольно вступить в ВСУ и в итоге был выдан России.

21-летний студент жил в Чебоксарах и учился в ЧГУ им. Ульянова на факультете журналистики. По данным СМИ, во время учебы юноша увлекся идеей «национального освобождения» и независимости Чувашии. Знакомые Герасимова описывают его как необщительного и замкнутого человека.

Чувашский национализм стал для него поводом незаконно перейти границу России и примкнуть к ВСУ.

Что такое «Сибирский батальон», почему они воюют за Украину

Согласно данным украинского суда, 23 января 2024 года Герасимов пересек границу Украины в Белгородской области. Встреченным украинцам он сказал, что хочет воевать на стороне ВСУ; проверка на полиграфе показала, что он не врет, и ему дали возможность записаться в «Сибирский батальон», который внесен Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций.

«Сибирский батальон» был создан в начале 2023 года из российских граждан, которые примкнули к ВСУ. Входит в состав Интернационального легиона и подчиняется Минобороны Украины. Западные СМИ утверждают, что весной 2024 года боевики «Сибирского батальона» принимали участие во вторжении на территорию Белгородской области вместе с «Русским добровольческим корпусом» (признан террористической группировкой и запрещен в РФ) и «Легионом „Свобода России“» (признан террористической группировкой и запрещен в РФ).

Впрочем, Алексей Герасимов в этом не участвовал: его сослуживцы рассказали западным СМИ, что он был «хлипеньким»; похожий на ребенка студент предпочитал проводить время за компьютером.

«Он в тренировках вообще не участвовал тогда, он оставался, типа, я себя плохо чувствую, я не буду тренироваться. И просто сидел и „втыкал“. Чувак границу с Россией перешел, а сейчас: „У меня плохое здоровье, я не могу бегать с автоматом“. Выходил покушать, взять тарелочку и шел обратно сидеть в компьютере. Он сидел в компьютере постоянно — и все», — рассказали его знакомые.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сослуживцы считали уроженца Чувашии странным, например, из-за его своеобразных верований.

«Когда я с ним беседовал, он говорил, что „спросил у духа дерева“. И это была не шутка, человек в это верил», — рассказал знакомый Алексея.

Контракт с ВСУ Герасимов подписывать не стал — по версии сослуживцев, он испугался после больших потерь в отряде. Вместо этого, как рассказал Алексей украинскому суду, он учился на «политического деятеля» в украинском Университете свободных народов.

Так прошло семь месяцев. Герасимов упорно отказывался подписывать контракт о службе в «Сибирском батальоне», и в результате командование подразделения сдало его украинским властям. 16 августа 2024 года суд в Черниговской области постановил поместить его в лагерь временного пребывания иностранцев-нелегалов, а затем принудительно выдворить за пределы Украины. В миграционной тюрьме Алексей Герасимов провел еще девять месяцев.

Как «чувашского националиста» вернули в Россию, что ему грозит

Киев приписал Алексея Герасимова к списку захваченных ВСУ мирных жителей для обмена. 23 мая в соответствии с итогами переговоров в Стамбуле в составе 120 гражданских лиц его передали России.

На российской стороне его уже ждали: 19 июня Росфинмониторинг внес Алексея в список экстремистов и террористов с пометкой «террорист». Сейчас он задержан, находится в СИЗО. По статье 205.3 УК РФ за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности ему может грозить от 15 до 20 лет тюрьмы.

При чем здесь черная магия

Отец Алексея Герасимова в разговоре со СМИ отказался объяснить мотивы сына.

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — объявил он.

В милитари-сегменте соцсетей история перебежчика-неудачника, который сумел перейти границу «по минному полю», но потом оказался ни на что не годен, вызвала определенный интерес.

«Предатели не нужны никому, поэтому их с легкостью обменяют на своих. Выводов не будет. Тем, кто предал страну и свой народ, уже поздно что-то исправлять — остается только принимать наказание», — прокомментировал военный писатель Алексей Суконкин.

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