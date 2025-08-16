Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 12:56

Российские войска выжгли крупный опорник ВСУ на одном из направлений

ВС России поразили артиллерией крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие производят выстрелы из гаубицы 2А65 «Мста-Б» по позициям ВСУ Российские военнослужащие производят выстрелы из гаубицы 2А65 «Мста-Б» по позициям ВСУ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки российских войск ликвидировали крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщили представители Минобороны РФ. Там уточнили, что позиция противника была поражена точными ударами гаубицы 2А65 «Мста-Б», а при досмотре обнаружены тела 11 украинских военных.

В ходе воздушной разведки операторами БПЛА 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск на окраине населенного пункта Клебан-Бык был обнаружен крупный опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами, — отметили в МО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в зоне СВО нанесли удары по складам боеприпасов и местам хранения беспилотников ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 133 районах.

Кроме того, начальник пресс-центра Западной группировки войск Леонид Шаров сообщил, что потери украинской армии за сутки достигли до 235 военнослужащих. Он добавил, что были уничтожены несколько единиц бронетехники и самоходных артиллерийских установок.

ДНР
ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мусор на площади в две тысячи квадратных метров загорелся в регионе России
Том Круз отказался от премии, которую должен вручать Трамп
ВСУ нанесли новые удары по Белгороду
В Китае создали метод раннего выявления одного из опаснейших видов рака
«Спартаку» оказался не нужен лучший бомбардир
Власти Индии оценили итоги саммита Путина и Трампа
Арестован чиновник, которого Гладков обвинил в обмане и выгнал с совещания
ChatGPT расшифровал заметки Путина со случайного фото на Аляске
«Отличный ход»: в Госдуме объяснили хитрость Трампа по Украине
В Совфеде раскрыли простой рецепт мира для властей Украины
Специалист по этикету объяснила выбор галстука Путина на встречу с Трампом
Дипломат заявил о проигрыше ЕС из-за одного шага против России
Политолог оценил шансы Запада на арест Путина в США
«Исторический саммит»: в Казахстане приветствовали встречу Путина и Трампа
Названа стоимость сгоревшей на Волге яхты
«На свалку»: в Госдуме назвали итог встречи Путина и Трампа для Европы
Водитель Honda на полной скорости снес девушку в Горно-Алтайске
Названо оружие, которое может получить Украина после отмены ограничений ЕС
Фотограф случайно заснял заметки Путина со встречи на Аляске
Гастроэнтеролог назвал вызывающие хронический запор продукты
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.