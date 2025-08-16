Российские войска выжгли крупный опорник ВСУ на одном из направлений ВС России поразили артиллерией крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск ликвидировали крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщили представители Минобороны РФ. Там уточнили, что позиция противника была поражена точными ударами гаубицы 2А65 «Мста-Б», а при досмотре обнаружены тела 11 украинских военных.

В ходе воздушной разведки операторами БПЛА 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск на окраине населенного пункта Клебан-Бык был обнаружен крупный опорный пункт противника, оборудованный крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами, — отметили в МО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в зоне СВО нанесли удары по складам боеприпасов и местам хранения беспилотников ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 133 районах.

Кроме того, начальник пресс-центра Западной группировки войск Леонид Шаров сообщил, что потери украинской армии за сутки достигли до 235 военнослужащих. Он добавил, что были уничтожены несколько единиц бронетехники и самоходных артиллерийских установок.