Украинские войска 33 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, сообщает пресс-служба управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Там отметили, что всего было выпущено 33 единицы боеприпасов.

Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). Двадцать семь атак на Горловском направлении, три атаки на Донецком направлении, одна атака на Макеевском направлении, две атаки на Енакиевском направлении, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что украинские войска за сутки 10 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Пострадал один человек, повреждены жилой дом и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 11 различных боеприпасов по территории республики.

До этого Хинштейн информировал о нападении с использованием FPV-дрона на грузовик КамАЗ в Рыльском районе. Вследствие этого происшествия двое находившихся в машине людей получили ранения средней степени тяжести. Пострадавших незамедлительно доставили для оказания медицинской помощи в курскую областную больницу.