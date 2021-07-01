Шурин Лужкова не признал вину после задержания

Бизнесмен Виктор Батурин не признаёт вину по уголовному делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщила адвокат брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Татьяна Тонова, пишет ТАСС.

Адвокат добавила , что в пятницу, 2 июля, следствие выйдет с ходатайством в суд об избрании Батурину меры пресечения. И скорее всего, это будет содержание под стражей.

Конечно же, он не признаёт выдвинутые обвинения. Завтра следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Мы полагаем, что это будет заключение под стражу, — заявила адвокат.

Виктора Батурина обвиняют в хищении 25% компании «Интеко» путём обмана, пояснила защитник бизнесмена. «Интеко» — это девелоперская группа компаний, созданная Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Специализируется на проектах комплексного освоения территорий в Москве и регионах России (Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Ленинградская область).

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя Виктора Батурина, шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. С ним проводятся следственные действия.