На Западе раскрыли, к чему приведет торговая война ЕС и США NYT: торговая война ЕС с Трампом окажется влияние на поддержку Украины

Полноценная торговая война ЕС с США окажет сильное влияние на возможности поддержки Украины, пишет газета New York Times. В материале говорится, что, несмотря на это, все больше европейских экспертов считают: Евросоюз должен ответить Вашингтону силой, ударив по торговле.

Континент по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе <…> на Украине, — сказано в материале.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин рассказал, что Евросоюз вряд ли будет воевать с США из-за Гренландии. Он отметил, что в ближайшей перспективе главным методом президента США Дональда Трампа в борьбе с европейскими лидерами за Гренландию будут торговые войны.

До этого зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что у европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия. Так сенатор отреагировал на недавние слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что разногласия вокруг Гренландии уводят внимание Европы и США от поддержки Украины.