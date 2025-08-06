Золотистые лепешки с начинкой на кефире — и никаких чебуреков не надо

Хрустящие лепешки с фаршем — настоящая находка для сытного завтрака без возни. Напоминают чебуреки и беляши, но готовятся намного проще и быстрее. Ароматные, сочные внутри и с румяной корочкой — исчезают с тарелки за минуту.
Ингредиенты:
- фарш (свинина и говядина) — 250 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- петрушка и укроп — по 1 пучку;
- соль, перец — по вкусу;
- ледяная вода — 1 ст. л.;
- кефир — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- мука — 300 г.
Приготовление:
- Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, зеленью, солью, перцем и водой.
- Замесите тесто из кефира, яйца, соли и муки. Разделите на 8–10 шариков.
- Каждый раскатайте в лепешку, выложите в центр 1 ст. л. фарша.
- Защипните как вареник, расплющьте рукой.
- Жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой, смазывая маслом перед переворотом.
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