Золотистые лепешки с начинкой на кефире — и никаких чебуреков не надо

Золотистые лепешки с начинкой на кефире — и никаких чебуреков не надо

Хрустящие лепешки с фаршем — настоящая находка для сытного завтрака без возни. Напоминают чебуреки и беляши, но готовятся намного проще и быстрее. Ароматные, сочные внутри и с румяной корочкой — исчезают с тарелки за минуту.

Ингредиенты:

фарш (свинина и говядина) — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

петрушка и укроп — по 1 пучку;

соль, перец — по вкусу;

ледяная вода — 1 ст. л.;

кефир — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

мука — 300 г.

Приготовление:

Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, зеленью, солью, перцем и водой. Замесите тесто из кефира, яйца, соли и муки. Разделите на 8–10 шариков. Каждый раскатайте в лепешку, выложите в центр 1 ст. л. фарша. Защипните как вареник, расплющьте рукой. Жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой, смазывая маслом перед переворотом.

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