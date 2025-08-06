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06 августа 2025 в 11:31

Золотистые лепешки с начинкой на кефире — и никаких чебуреков не надо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие лепешки с фаршем — настоящая находка для сытного завтрака без возни. Напоминают чебуреки и беляши, но готовятся намного проще и быстрее. Ароматные, сочные внутри и с румяной корочкой — исчезают с тарелки за минуту.

Ингредиенты:

  • фарш (свинина и говядина) — 250 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • петрушка и укроп — по 1 пучку;
  • соль, перец — по вкусу;
  • ледяная вода — 1 ст. л.;
  • кефир — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 300 г.

Приготовление:

  1. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, зеленью, солью, перцем и водой.
  2. Замесите тесто из кефира, яйца, соли и муки. Разделите на 8–10 шариков.
  3. Каждый раскатайте в лепешку, выложите в центр 1 ст. л. фарша.
  4. Защипните как вареник, расплющьте рукой.
  5. Жарьте по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой, смазывая маслом перед переворотом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
лепешки
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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