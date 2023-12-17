Врачи рассказали, какие продукты вредны для мозга «Известия»: сладости и сосиски плохо сказываются на работе мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой нежелательной для организма человека является пища, которая содержит большое количество добавленного сахара, соли, канцерогенных веществ, а также трансжиров, сообщила «Известиям» гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, к таким продуктам относятся сладости и изделия из переработанного мяса.

К таким продуктам относятся жевательные конфеты и жевательные резинки; пирожные, выпечка, а также пища с высоким содержанием жира — кондитерские изделия, бургеры и картошка фри. Стоит избегать деликатесов из переработанного мяса (сосисок, колбас) и отказываться от продуктов быстрого приготовления — лапши, быстрорастворимых каш и картофельного пюре, — предупредила врач.

Также к списку «запрещенки» она отнесла сладкие безалкогольные напитки, энергетики, алкоголь и соусы с высоким содержанием сахара и жира — майонез и кетчуп. Тимощенко пояснила. что все эти продукты высококалорийны, при этом они обладают низкой пищевой ценностью. Их употребление значительно увеличивает суточное количество калорий, но не дает организму нужного объема полезных веществ — нутриентов.

При этом неправильный рацион негативно отражается на работе всех органов человека, в том числе головного мозга. Врач посоветовала гражданам, жалующимся на головную боль и нарушения памяти, обратиться к невропатологу, который выдаст направление на реоэнцефалографию. Процедура поможет определить эффективность работы сосудистой системы мозга, эластичность стенок сосудов и интенсивность венозного оттока. При необходимости более глубокого обследования пациенту рекомендуют МРТ. Кроме того, при назначении лечения врач даст рекомендации по системе питания.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. Она посоветовала заменить приобретенный в магазине соус на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

В свою очередь, диетолог Ольга Лушникова отметила. что употребление в пищу горбуши, лосося, семги, сельди, скумбрии, трески, пикши и минтая поможет избежать проблем с сердцем. По ее словам, данные продукты богаты кальцием, цинком, йодом, селеном и железом. Она добвила, что рыбу допускается есть дважды в неделю.