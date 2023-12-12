Врач объяснила, почему некоторым детям противопоказаны кефир и йогурт Аллерголог Манина: молочные продукты могут поражать мочеполовую систему детей

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Кисломолочные продукты противопоказаны для детей, страдающих непереносимостью и аллергией, рассказала в беседе с Пятым каналом врач-аллерголог Ирина Манина. По ее словам, употребление кефиров и йогуртов может спровоцировать возникновение у них проблем с мочеполовой системой.

Очень часто страдает не только кожа. У детей есть такой феномен, когда поражается слизистая именно у мочевыводящих путей, и у мальчиков, и у девочек, — отметила врач.

При этом, зачастую за истинную аллергию принимают лактазную недостаточность — аллергию на молочный сахар, которая встречается у маленьких детей и с возрастом проходит, не имея в перспективе никакого отношения к непереносимости молочных продуктов. При подтверждении диагноза истинной аллергии с наличием в крови антител к молочным продуктам употреблять кисломолочные продукты опасно для здоровья. В этом случае важно соблюдать диету и курсами принимать антигистаминные препараты после консультации с лечащим врачом.

Кроме того, как рассказала изданию врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова, кисломолочные продукты улучшают микробиоту кишечника лишь при отсутствии проблем с пищеварением. Иначе полезные бифидо- и лактобактерии лишь навредят микрофлоре ЖКТ.

Если мы будем употреблять богатые пробиотиками продукты, и при этом у нас неисправна наша микрофлора, то мы можем эту патологическую флору как раз и кормить. Особенно она любит кисломолочные продукты, если они еще и сладкие, — пояснила эксперт.

По ее словам, в остальных случаях кефир, сметана, йогурт и другие кисломолочные продукты будут полезны для организма. Поэтому их можно употреблять при отсутствии обострения заболеваний ЖКТ, вне зависимости от возраста.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что наибольшую пользу для здоровья кишечника приносят кисломолочные продукты. Однако необходимо внимательно изучать состав, поскольку при наличии сахара вся польза кисломолочки сводится к нулю.