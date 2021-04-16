Врач назвала самое полезное для человека масло

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Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что не все виды масла одинаково полезны для здоровья. Некоторые из них могут навредить, если добавлять их в рацион в неумеренном количестве. Специалист также поведала, какое масло является самым полезным и почему, передаёт телеканал «Звезда».

Эксперт заметила, что любимое россиянами подсолнечное масло является наименее полезным из всех. Дело в том, что при жарке из этого масла выделяются вредные свободные радикалы, которые могут нанести весьма серьёзный ущерб здоровью. Поэтому специалист рекомендует не готовить на нём, если предполагается термическая обработка.

Из подсолнечного масла, заметила Писарева, можно выделить две категории — рафинированное и нерафинированное. Так, подсолнечное нерафинированное масло холодного отжима считается очень полезным для организма. В нём содержится витамин E, D, омега-3 и омега-6, витамин K. Однако при неумеренном потреблении, особенно при жарке, оно может спровоцировать ряд серьёзных заболеваний, вплоть до онкологии.

Про оливковое масло. Оно является достаточно полезным и меньше вреда наносит организму. Особенно если выбирать холодного отжима нерафинированное масло, — поведала специалист. В этом масле также много витаминов и оно имеет гораздо более высокую температуру дымления, поэтому готовить на нём полезнее.

Тем не менее, как и с любыми другими продуктами, с оливковым маслом тоже нужно соблюдать меру. Оно очень калорийное, поэтому его стоит использовать аккуратно и в небольших количествах. Это же правило работает и для других видов масел. Также диетолог отметила, что масло из оливы способно снижать давление, что может быть как «плюсом», так и «минусом».

Также большую пользу организму способно принести сливочное масло, однако оно должно быть жирным — не менее 82,5%. В нём содержатся различные витамины, которые помогают бороться с воспалением и улучшают работу сердца и сосудов, а также дают значительный запас энергии.

Однако жарить на сливочном масле не рекомендуется. Для этих целей лучше выбрать топлёное масло — или, как его называют, масло гхи. Также его не стоит есть тем, у кого неусвояемость лактозы, и тем, кто следит за фигурой. Сливочное масло очень калорийное, поэтому при бесконтрольном употреблении оно может прибавить вам несколько лишних килограммов.

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