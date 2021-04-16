Диетолог рассказала, в чём заключается польза шашлыка

https://static.news.ru/photo/ba8ebd7e-6a3e-11e9-a847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Russian Look/Global Look Press

Шашлык может стать хорошим средством от стресса. Кроме того, блюдо, приготовленное из любого мяса, содержит в себе важные для организма элементы. Об этом рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

В интервью Lenta.ru Маргарита Макуха отметила , что многие российские граждане ждут начала сезона шашлыков, при употреблении в пищу любимой еды в организме синтезируется большое количество так называемых гормонов счастья — эндорфина и окситоцина, которые вызывают чувство эйфории и повышают стрессоустойчивость.

Кроме того, шашлык, как ни странно это может показаться, несёт в себе пользу организму. В этом блюде содержатся аминокислоты, незаменимые для организма. Они представляют важный элемент для формирования мышц тела.

Также шашлык, по словам диетолога, помогает повысить гемоглобин и стимулирует синтез мужского гормона тестостерона.

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