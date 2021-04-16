Диетолог рассказала, в чём заключается польза шашлыка

Шашлык может стать хорошим средством от стресса. Кроме того, блюдо, приготовленное из любого мяса, содержит в себе важные для организма элементы. Об этом рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.
В интервью Lenta.ru Маргарита Макуха
Кроме того, шашлык, как ни странно это может показаться, несёт в себе пользу организму. В этом блюде содержатся аминокислоты, незаменимые для организма. Они представляют важный элемент для формирования мышц тела.
Также шашлык, по словам диетолога, помогает повысить гемоглобин и стимулирует синтез мужского гормона тестостерона.
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