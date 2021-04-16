Психолог назвала дневную норму смеха для здоровья человека

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В последнее время набирает популярность особое направление в йоге — хасья-йога, она же — йога смеха. По словам психолога и инструктора по йоге Надежды Акимовой, смех способен не только продлить жизнь, но и избавить от многих недугов и укрепить иммунитет.

Польза для организма — в том, что, оказывается, дыхание при смехе очень похоже на дыхание во время йоги. Вы делаете глубокий вдох в диафрагму, а потом — частые и короткие выдохи. Это наше естественное состояние — мы не приобретаем его с возрастом, а рождаемся с ним, — рассказала Акимова в эфире «Радио 1».

Она объяснила, что во время глубокого дыхания наша диафрагма наполняется через лёгкие кислородом, а во время смеха мы часто выдыхаем, удаляя из организма углекислый газ. Обогащение кислородом организма, по словам Акимовой, способствует укреплению иммунитета и избавлению от болезней.

Плюс ещё смех даёт позитивные эмоции, и это тоже нам полезно, потому что стресс сейчас — негативный фактор номер один во всём мире. Смех помогает переключиться с зацикленного мышления на более лёгкое и простое, — рассказала специалист.

Кроме того, смех является своеобразной гимнастикой, которую надо выполнять ежедневно каждому в течение примерно десяти минут. При этом мозг не различает, искусственно мы смеёмся или нам действительно смешно — он выделяет в обоих случаях гормоны радости эндорфин и окситоцин.

Как сообщал NEWS.ru, по информации учёных кафедры медсестёр общественного здравоохранения факультета сестринского дела университета Хаджеттепе в Турции, смех положительно влияет на здоровье пожилых и тяжелобольных пациентов. В свою очередь специалисты психиатрического отделения Южнокорейского университета Ча обнаружили положительное влияние групповых сеансов смеха в сочетании с музыкальной терапией на женщин, страдающих гинекологическими формами рака.