Учёные сообщили о пользе смеха для здоровья сосудов и лёгких

Учёные пришли к выводу, что с помощью положительных эмоций можно улучшить состояние здоровья. По словам исследователей, смехотерапия способна уменьшить депрессию и улучшить самочувствие пациентов с гинекологической онкологией. Об этом пишут «Известия».
По информации учёных кафедры медсестёр общественного здравоохранения факультета сестринского дела университета Хаджеттепе в Турции, смех положительно влияет на здоровье пожилых и тяжелобольных пациентов. В опубликованной статье исследователи
В свою очередь специалисты психиатрического отделения Южнокорейского университета Ча
Как
По словам владельца медлаборатории Lab4U Валерия Савановича, при смехе люди глубоко дышат, что позволяет ускорить обновление запасов кислорода в клетках, а также помогает расправить бронхи и лёгкие.
Ранее NEWS.ru писал о том, сколько россиян не смеются над шутками начальства.