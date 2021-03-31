Учёные сообщили о пользе смеха для здоровья сосудов и лёгких

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Учёные пришли к выводу, что с помощью положительных эмоций можно улучшить состояние здоровья. По словам исследователей, смехотерапия способна уменьшить депрессию и улучшить самочувствие пациентов с гинекологической онкологией. Об этом пишут «Известия».

По информации учёных кафедры медсестёр общественного здравоохранения факультета сестринского дела университета Хаджеттепе в Турции, смех положительно влияет на здоровье пожилых и тяжелобольных пациентов. В опубликованной статье исследователи утверждают , что практика группового смеха улучшает физические функции и психосоциальные показатели людей преклонного возраста.

В свою очередь специалисты психиатрического отделения Южнокорейского университета Ча обнаружили положительное влияние групповых сеансов смеха в сочетании с музыкальной терапией на женщин, страдающих гинекологическими формами рака. Так, участники «группы смеха» показали улучшения в отношении стресса, депрессии, а также эмоционального и функционального благополучия.

Как отметила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка, смех благотворно влияет на сосуды и органы дыхания, улучшает кровоснабжение органов и тканей.

По словам владельца медлаборатории Lab4U Валерия Савановича, при смехе люди глубоко дышат, что позволяет ускорить обновление запасов кислорода в клетках, а также помогает расправить бронхи и лёгкие.

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