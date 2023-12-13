Очевидица назвала число спасенных при пожаре в московской конюшне лошадей РЕН ТВ: двух лошадей спасли при пожаре в конюшне на северо-востоке Москвы

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Двух лошадей удалось спасти при пожаре в здании на территории конного центра на северо-востоке Москвы, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на очевидицу происшествия. По ее словам, около 15 животных погибли, но точно женщина не знает.

У меня лошадь любимая там. Буквально двух [лошадей удалось спасти]. [Сгорело], я не знаю, около 15, наверное, — сказала женщина.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что на территории конного центра на улице Лосиноостровской в Москве сгорело нежилое одноэтажное здание. По ее данным, площадь возгорания составила 100 кв. м, погибли восемь лошадей. Пять животных удалось спасти, отметили в МЧС. Причина пожара, по данным СМИ, — неисправный обогреватель. Полностью огонь потушили к 08:48 мск.

До этого сообщалось о пожаре в доме для передержки собак и кошек в екатеринбургском поселке Шувакиш. Погибло около 40 животных, пострадали два человека — хозяйка приюта и ее муж. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 человека и пять единиц техники. Процесс осложняется экстремально низкой температурой воздуха — до −32 градусов.