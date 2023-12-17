Онкоуролог назвал два самых опасных продукта Онкоуролог Гадзиян: соль и сахар являются самыми вредными продуктами

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Соль и сахар являются самыми вредными продуктами для здоровья человека, заявил кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. По его словам, которые приводит RG.RU, также с осторожностью нужно относиться к обезжиренным продуктам.

По словам врача, избыточное употребление соли создает угрозу образования тромбов в сосудах, повышает давление, уменьшает концентрацию тестостерона. Гадзиян добавил, что избыток сахара, в свою очередь, воздействует на выработку инсулина и убивает собственный тестостерон, откладывается сразу в висцеральный жир.

Если вы видите на этикетке «без жира» или «низкое содержание жиров», знайте, что это высоко обработанный продукт с большим добавлением сахара, — пояснил онкоуролог.

Он обратил внимание на то, что простые углеводы, сахар и соль, а также трансжиры — «убойный комплект» для деструкции головного мозга. Достаточно одной порции, чтобы застопорить мозг в тот момент, когда от него потребуется переработать важную информацию, заключает врач.

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова также назвала трансжиры, соль и сахар самыми опасными для здоровья сердца и сосудов «продуктами». Нанести вред сердечно-сосудистой системе может регулярное употребление переработанных мясных продуктов и полуфабрикатов, содержащих усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы в больших концентрациях.