Когда выйдет 8-я серия «Слова пацана»: будет ли второй сезон, критика Крыжовников: финальный эпизод сериала «Слово пацана» покажут 21 декабря

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер, сценарист и продюсер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников в своих социальных сетях заявил, что 8-я серия проекта официально появится в Сети 21 декабря. Что об этом известно?

Почему переснимали восьмую серию

На прошлой неделе Жора Крыжовников вместе с соавтором сценария Андреем Золотаревым объявили, что заключительную серию сериала было решено переделать еще до того, как она утекла в Сеть.

«Восьмую серию мы пересняли, потому что вместе с вами проживали эти серии и в районе третьей [серии] поняли, что хотим закончить эту историю иначе. И я вам не скажу, что это было легко сделать, переснять», — отметил он.

Также Крыжовников признался, что было довольно трудно убедить в необходимости новых съемок руководство и получить на это дополнительные средства.

«Продюсеры не любят тратить деньги», — пояснил режиссер.

Сегодня Крыжовников в своих социальных сетях сообщил, что последняя серия первого сезона сериала выйдет 21 декабря. Ранее появлялась информацию, что финальный эпизод могут показать 25 декабря.

«Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023», — написал он.

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Актер Слава Копейкин, сыгравший роль Турбо в кинокартине, в интервью StarHit признался, что он ничего не знает о возможных съемках второго сезона «Слова пацана».

«Никто ничего не знает. Мне кажется, даже режиссер ничего не знает об этом», — рассказал артист.

Также актер Иван Янковский (Адидас) в своих социальных сетях опроверг слухи о втором сезоне, которые якобы появились в интернете.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Нет кастинга на второй сезон, не ведитесь. Нет у меня „Телеги“, не ведитесь», — заявил он.

Сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал RTVI, что история была придумана на три сезона, но решение о продолжении, по его словам, должен принимать Жора Крыжовников.

«[Мы не продумывали] буквально там все события, но мы примерно понимали, в какую сторону эти герои развиваются. Но будет ли второй сезон, это в большей степени зависит от Жоры Крыжовникова. Он — локомотив этой истории, он принимает решения», — сказал Золотарев.

Что российские звезды говорили про «Слово пацана»

Продюсер Александр Яковлев в беседе с NEWS.ru заявил, что Крыжовников смог добиться необходимого хайпа, но фильм является «полным дерьмом». По его словам, сейчас в России молодежь «не настолько глупа», чтобы подражать главным героям сериала «Слово пацана».

«Он (режиссер картины. — NEWS.ru) добился своего. Хайп еще какой. Но Люка Бессона из него никогда не получится: интересных и красивых фильмов про будущее не снимет. А вот такую херобору и дальше будет снимать, если не прекратить это с помощью общественного внимания и, возможно, закона», — уверен Яковлев.

Экс-продюсер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов в комментарии NEWS.ru подчеркнул, что сериал «Слово пацана» честно рассказывает о конце 1980-х годов и является «хорошим продуктом».

«Хороший сериал, достаточно правдивый. В Казань мы часто ездили. Там если ты замешкался на вокзале, к тебе тут же подходили ребята, которые считали себя пацанами и контролировали район. Но стоило им сказать волшебные слова, назвать пару имен и кличек, как они исчезали», — объяснил он.

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