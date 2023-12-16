8-я серия «Слова пацана»: сюжет слива, когда выйдет, почему переснимают Актер Минекаев из сериала «Слово пацана» опроверг слухи о своей гибели

Фото: Пресс-служба Wink

Недавно в Сеть слили восьмую серию криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Какой там был сюжет, почему финал переснимают, когда выйдет официальный заключительный эпизод?

Что показали в неофициальной восьмой серии «Слова пацана», спойлеры

Эпизод начинается с того, что большая часть членов группировки «Универсам», в том числе Андрей Пальто (Леон Кемстач), оказывается в отделении полиции. Марат рассказывает, кто изнасиловал Айгуль (Анна Пересильд) и убил Желтого. Майор Ильдар Юнусович (Антон Васильев) устраивает очную ставку между группировщиком и ранее отшитым за предательство Ералаша Никитой. Мальчик утверждает, что найденный пистолет принадлежит Вове Адидасу, а не, как уверял Марат, Турбо. После этого Марат бьет Никиту в лицо — и милиционер уводит отшитого, говоря, что не верит никому из них.

Мачеха Адидаса — старшего (Светлана Смирнова-Кацагаджиева) приносит лежащему на кровати Марату немного еды и просит его поесть. Отец мальчика отрицает плохое самочувствие сына, которому «ничего не хочется». К группировщику приходит Денис Коневич (Александр Самойленко мл.) и вручает родителям почетную грамоту за то, что Марат помог задержать «особо опасного преступника» Валерия Туркина (Турбо). Отец Марата растроган и обнимает его, принося извинения.

Коневич уговаривает Марата присоединиться к комсомольской организации и ОКОД. На следующее утро группировщик приходит на заседание комиссии и отбирает галстук у комсомольца в туалете.

Пальто прибегает к милиционеру Ирине (Анастасия Красовская) и спрашивает, где его сестра Юля. Инспектор ПДН рассказывает, что оформляет опеку над девочкой. Андрей вместе с Ириной идет на заседание комиссии по принятию в комсомол.

Во время мероприятия Марат оказывается на сцене и отвечает на вопросы председателя комиссии, затем ему аплодируют. После заседания комсомола у группировщика с Пальто происходит разговор об Айгуль и универсамовских. Марат называет пацанов сволочами, которые довели Айгуль. Между парнями завязывается драка.

После этого Пальто приходит к Ирине и видит в квартире маму, которую отпустили на день из лечебницы. Андрей приглашает инспектора на танец, после чего бежит в магазин за «Птичьим молоком». Пальто отбирает деньги у прохожих мальчишек и отдает шапку за цветы. Андрея хватают на рынке.

Фото: Пресс-служба Wink

Вова Адидас (Иван Янковский) приходит в больницу и оставляет записку медсестре Наташе, попросив передать девушке билет в Гагры. После этого он приходит на юбилей отца и произносит короткий тост. Адидас выходит с родителем на улицу и признается, что убил человека и еще двух ранил, а также рассказывает, что уезжает в Гагры. Отец дает сыну денег.

Зайдя в мужской туалет, Вова видит Марата, и между ними завязывается драка. Брат винит Адидаса в смерти Айгуль. После этого Адидас едет на вокзал, где встречает медсестру Наташу, вместе с которой они садятся в поезд. Девушка просит Вову не выходить курить, однако тот не слушает, и его на улице ударяет ножом прохожий. Наташа бросается к возлюбленному и просит о помощи окружающих, но никто не откликается.

Что известно о новом финале сериала «Слово пацана»

Авторы сериала подтвердили, что в финал «Слова пацана» были внесены серьезные изменения. По словам Жоры Крыжовникова, решение было принято задолго до слива.

«Восьмую серию мы пересняли, потому что вместе с вами проживали эти серии и в районе третьей [серии] поняли, что хотим закончить эту историю иначе. И я вам не скажу, что это было легко сделать, переснять», — объяснил Крыжовников.

Режиссер объяснил, что им пришлось убеждать многочисленных продюсеров в необходимости переснять финал. Он подчеркнул, что это было сделано по собственной инициативе. Выход последней серии «Слова пацана» был запланирован на 21 декабря, однако теперь эпизод задержится на неопределенный срок.

Что о пересъемках сериала сказал Рузиль Минекаев

Актер Рузиль Минекаев, который сыграл Марата в сериале «Слово пацана», обратился к подписчикам своего Telegram-канала на фоне слухов о госпитализации и гибели. Он призвал не вестись на подобные сообщения.

«Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью вот», — рассказал Минекаев.

Кроме того, он назвал неправдой распространившееся в Сети видео, на котором актер якобы рассказывает о секретной серии «Слова пацана» и пересъемках сериала. Минекаев написал, что ролик сгенерирован нейросетью.

«Не ведитесь. Это неправда. Но на самом деле очень похоже. Я заценил», — написал актер.

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