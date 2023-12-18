Продюсер Яковлев о «Слове пацана»: это гадкий фильм и культурная диверсия Продюсер Яковлев о «Слове пацана»: такие картины полностью разлагают общество

Фото: Фото из личного архива Александра Яковлев

Александр Яковлев

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых обсуждаемых в России в 2023 году. Одним он нравится, другие требуют его запретить. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о «Слове пацана» известного музыканта, который вырос в Казани (место действия сериала), продюсера и руководителя «Оркестра Яковлева» Александра Яковлева.

«Идти в банду называлось „мотаться“»

— Удивительное чувство впервые в жизни меня накрыло — настоящие злость и ненависть. Я вспомнил свое детство и подростковый возраст, которые пришлись на 80-е и начало 90-х. Я учился в Казани в специальной музыкальной школе при консерватории. От дома до школы приходилось добираться около часа на трамвае или на автобусе с пересадкой. Чтобы вы понимали, как проходил день обычного казанского пацана: нужно проехать через три «вражеских» района утром и вечером вернуться домой и не получить [избиений]. В любой выход на улицу ты был подвержен жесточайшему нападению. Мы ездили на трамвае сзади, на лесенке, чтобы, если какой-то «шухер», ты мог соскочить с трамвая или троллейбуса и бежать от оголтелой толпы.

Идти в банду у нас называлось «мотаться». Я «мотаться» не пошел — был занят искусством. Но у меня была 1–2 драки в неделю железно. И еще пару раз в неделю убегаешь от такой малолетней банды. Вылавливали и в подъезде собственного дома — меня лично неоднократно — и били. Ни за что. Просто потому, что живешь «не в том» районе. Притом что я физически был неплохо развит: ездил на лыжах, на велосипеде.

Но я даже не отвечал на удары, а чаще защищался. Потому что ответил бы — меня бы убили или изувечили, такие истории происходили сплошь и рядом. Андрюху Фролова — моего одноклассника — порезали и голову разбили так, что он без сознания лежал, еле спасли. По счастью, он выжил, трубач прекрасный, кстати, сейчас. К девочкам тоже шпана цеплялась. Изнасилования и просто бандитский беспредел.

Фото: Фото из личного архива Александра Яковлев Александр Яковлев

«В Казани люди возмущены — зачем показывать это дерьмище?!»

— Нищета, «гопота», вседозволенность — вот так выглядел Татарстан в те годы. Наверное, и не только Татарстан, но я-то жил в Казани. Возможность откупиться, залезть в мафиозную структуру и «мотаться» — «у тебя все будет». Такая философия действовала на молодежь поголовно. И внешний облик: «прощайки», телогрейки — так ходило огромное количество ребят. И на кой черт снимать это кино? У большинства этих парней (участников бандитских группировок. — NEWS.ru) жизнь закончилась на кладбище. А остальные заканчивают отсидку своих сроков. И я не думаю, что не сожалеют о том, насколько глупо растратили свою жизнь.

Кто-то спросит: «А что же ваши родители не уезжали из криминально-опасного города?» Циничный вопрос. Это все равно что у жителей Донбасса, которых бомбят почти 10 лет, поинтересоваться: «А чего ж не уезжаете-то?» Дончане, как правило, отвечают, что привыкли. Вот и мы привыкли в то время. Да и кроме того, насколько я знаю, такое происходило почти везде в России, в больших или меньших масштабах.

У нас в карманах были кастеты, у меня — подростка — в сумке всегда лежали эластичные бинты. И когда я шел домой, то наматывал такой бинт хотя бы на правую руку. Потому что я пианист и сломать костяшки было очень легко, избиты были все руки. А эластичный бинт позволял хотя бы сконцентрироваться. Повторюсь: отвечал на удары я очень редко.

Большая часть моих бывших одноклассников сейчас по-прежнему живут в Казани. У нас есть чат, мы пообщались на днях, говорили как раз о сериале. И все возмущены и согласны со мной, просто кричат: «Для чего нужно было взять и это дерьмище достать?!» И все поддерживаем главу Татарстана Рустама Минниханова, который волевым решением запретил снимать этот экшен на территории республики. Сериал хотели снимать в Набережных Челнах, насколько я знаю — Минниханов запретил. Он также понимает: это черная грязная память, которая, слава богу, у нас стирается. И сейчас, приезжая в Казань, ты видишь современный, красивый, безопасный крупный город.

Фото: Фото из личного архива Александра Яковлев Александр Яковлев

«Все равно что немцы бы сняли сейчас „романтический фильм“ о фашизме»

— Я человек очень спокойный, и меня сложно вывести из себя, а здесь я просто взбешен. Такие картины полностью разлагают общество, это мое личное мнение. Я убежден, что ни один здравомыслящий человек — из тех, кто находился внутри ситуации в Казани в то время — не скажет, что это хорошая работа и что такое кино необходимо сейчас.

Другое нужно кино. Какое угодно — фантастика, романтические комедии, героические саги, — но точно не про разложенное бандитское общество, в котором мы пребывали 30 лет назад. Можете представить себе, чтобы немцы сняли «романтическое кино» о фашизме и Гитлере? Я — не представляю. Я бывал в Германии на гастролях, есть знакомые там — немцы стыдятся того страшного фашистского периода истории своей страны. Это позорные страницы — геноцид человечества Гитлером и его армией, трагедия нации, поколения.

Но ведь и в Казани в 80–90-е погибло огромное количество не просто людей, а детей и подростков. Пройдите по кладбищу, посмотрите даты на могилах. И это не только участники бандитских группировок, но и те, кто погиб от их рук. И те, кто сейчас хвалят «Слово пацана. Кровь на асфальте», мол, романтизация, прекрасная игра актеров, — придите на кладбища в Казани и посмотрите количество молодых парней, погибших на этой войне.

Это была война! Регионом управляло бандитское сообщество, включая полицию и органы власти, они были коррумпированы в долях и процентах. И эта стыдоба лежит на плечах поколения взрослых, которым уже по 70–80 лет и которые допустили такое состояние системы на тот момент.

«Хайп еще какой»

— Ждете подражателей «пацанам»? Я надеюсь, что их не будет: современная молодежь не настолько глупа. Я у сына спросил его мнение, ему 22 года. Он ответил: «Вообще ничего об этом сериале не знаю, не смотрел и не планирую, неинтересно». Ну и правильно, молодец. Он на техническом факультете учится.

Давайте не забывать: идет СВО. Нужны истории консолидирующие, созидательные, где-то про любовь — поддержать, воодушевить и ребят на фронте, и общество в целом. А такое дерьмо выпускает наше творческое сообщество — наверняка либеральное, мотивированное исключительно «баблом» и хайпом. Я уверен, что главная мотивация появления сериала — это словить хайп, заработать... На что может пойти творческая ублюдочная душонка, снять такой гадский фильм...

Он (режиссер картины. — NEWS.ru) добился своего. Хайп еще какой. Но Люка Бессона из него никогда не получится: интересных и красивых фильмов про будущее не снимет. А вот такую «херобору» и дальше будет снимать, если не прекратить это с помощью общественного внимания и, возможно, закона.

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