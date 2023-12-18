Продюсер Яковлев назвал «Слово пацана» «дерьмом» и «хайпом» Продюсер Яковлев: молодежь не так глупа, чтобы подражать «Слову пацана»

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников добился хайпа, но Люка Бессона из него никогда не получится, поскольку фильм «дерьмо», заявил NEWS.ru продюсер Александр Яковлев. Он также выразил надежду, что подражателей у героев картины не будет, ибо «молодежь не настолько глупа», и привел в пример своего сына-студента, который отказался смотреть эту ленту.

Он (режиссер картины — NEWS.ru) добился своего. Хайп еще какой. Но Люка Бессона из него никогда не получится: интересных и красивых фильмов про будущее не снимет. А вот такую «херобору» и дальше будет снимать, если не прекратить это с помощью общественного внимания и, возможно, закона, — заявил Яковлев.

Он добавил, что сейчас России нужны истории консолидирующие, созидательные, «где-то про любовь». По словам продюсера, фильмы должны поддержать, воодушевить и участников СВО, и общество в целом.

А такое дерьмо выпускает наше творческое сообщество — наверняка либеральное, мотивированное исключительно «баблом» и хайпом. Я уверен, что главная мотивация появления сериала — это словить хайп, заработать... На что может пойти творческая ублюдочная душонка, снять такой гадский фильм, — резюмировал продюсер.

Ранее сообщалось, что за три дня до премьеры седьмой серии сериала «Слово пацана» в общем доступе появилась рабочая копия эпизода. В ней был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались от тех, которые звучали в предыдущих официальных эпизодах.