Даже Крыжовников не знает: будет ли «Слово пацана — 2», что рассказал Турбо Актер Копейкин: никто не знает про второй сезон «Слова пацана»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Жора Крыжовников

Возможность появления второго сезона сериала «Слово пацана» остается важнейшим вопросом для поклонников, однако информации нет даже у команды проекта. Будет ли продолжение у картины, что об этом известно, когда выходит финальная серия и что планируют авторы сериала делать дальше?

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

В комментарии изданию StarHit исполнитель одной из ключевых ролей сериала Слава Копейкин (Турбо) заявил, что не вообще никакой информации о втором сезоне.

«Никто ничего не знает. Мне кажется, даже режиссер (Жора Крыжовников. — NEWS.ru) ничего не знает об этом», — рассказал Копейкин.

Ранее появлялись слухи о продолжении сериала «Слово пацана», однако эту информацию не подтвердили ни Крыжовников, ни другие участники съемочной группы. В то же время слухи начали использовать мошенники, которые выманивают у людей по всей России деньги через объявления о кастинге во второй сезон. Артистам пришлось предупреждать поклонников об обмане.

«Нет кастинга на второй сезон, не ведитесь. Нет у меня „Телеги“, не ведитесь», — объявил исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский.

Фото: Пресс-служба Wink

Что известно о втором сезоне «Слова пацана»

Ранее сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал RTVI, что история героев «Слова пацана» — подростков из первых банд в Казани 1980-х годов — «была продумана на три сезона». В то же время ответственность за продолжение он возложил на Крыжовникова.

«[Мы не продумывали] буквально там все события, но мы примерно понимали, в какую сторону эти герои развиваются. Но будет ли второй сезон, это в большей степени зависит от Жоры Крыжовникова. Он — локомотив этой истории, он принимает решения», — пояснил Золотарев.

Крыжовников на многочисленные вопросы ответил, что есть люди, которые хотят продолжения.

«Мой соавтор Андрей Золотарев очень хочет [продолжения]. Он говорит, что у „Крестного отца“ 3 части», — заявил режиссер.

Авторы сценария и актеры отмечали, что у истории, рассказанной в сериале про криминальную Казань, не может быть хэппи-энда — полюбившиеся зрителям юные бандиты ответят за свои деяния и в конце истории, и в конце первого сезона.

Когда выйдет финальная серия «Слова пацана»

После слива незаконченных версий седьмой и восьмой серий выход последней серии первого сезона «Слова пацана» был перенесен. В специальном обращении к зрителям Жора Крыжовников и Андрей Золотарев призвали не смотреть пиратскую версию, подчеркивая, что режиссерский вариант «круче, эмоциональнее, острее».

Telegram-канал «Телега ONLINE» сообщил, что режиссерская версия финала выйдет в понедельник, 25 декабря. Официальных подтверждений этой информации не было.

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