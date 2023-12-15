«Чушпаны»: Желтый из «Слова пацана» жестко отреагировал на слив серий Актер Максимов раскритиковал тех, кто выложил в Сеть серии «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Исполнитель роли лидера банды «Дом быта» Желтого в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Максимов записал в Instsgram (деятельность в РФ запрещена) видеообращение к тем, кто выложил в интернет финальные эпизоды ленты. Артист назвал их чушпанами и призвал всех фанатов сериала смотреть картину только на официальных платформах.

Знаете, что слили серии какие-то чушпаны, 7-ю и 8-ю, в интернет, но вы их, конечно, там смотреть не будете. Вы будете смотреть официально на платформе Wink и Start. Там сейчас вышла 7-я серия, она вас ожидает уже. А 8-я серия переснята, она будет ярче, красивее, динамичнее. О дате ее выхода будет объявлено дополнительно. Вы ее тоже посмотрите официально, потому что вы не чушпаны, а нормальные пацаны, — сказал актер.

За три дня до премьеры седьмой серии сериала «Слово пацана» в общем доступе появилась рабочая копия эпизода. В ней был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались от тех, которые звучали в предыдущих официальных эпизодах.

Ранее режиссер и соавтор сценария сериала Жора Крыжовников сообщил, что в Сеть утекли абсолютно сырые материалы и в жутком качестве. Поэтому смотреть их не рекомендуется. Он также подтвердил, что последняя серия была переснята.