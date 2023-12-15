Финальная серия «Слова пацана» не выйдет в срок Крыжовников: восьмая серия «Слова пацана» выйдет чуть позже

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет в срок, заявил режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников. По его словам, связано это с ее пересъемкой. Точную дату он не назвал, уточнив лишь, что зрители смогут увидеть ее «чуть позже». Видеообращение авторов опубликовала в своем Telegram-канале онлайн-платформа Wink.

В районе третьей серии мы поняли, что хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем (сценарист Андрей Золотарев. — NEWS.ru) переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование. <...> В связи со всеми этими доделками, переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже, — сказал Крыжовников.

Также создатели сериала отреагировали на слив финальных эпизодов сериала. По их словам, в Сеть утекли абсолютно сырые материалы и в жутком качестве. Поэтому смотреть их не советуют.

На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, неочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо, вынес это людям и говорит: «Это вот оно, это блюдо». Это не так, — объяснил Крыжовников.

За три дня до премьеры седьмой серии сериала «Слово пацана» в общем доступе появилась рабочая копия эпизода. В ней был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались от тех, которые звучали в предыдущих официальных эпизодах. Распространенное в интернете 50-минутное видео совпадает с тем, что увидели зрители в официальной версии. Изменена была только одна сцена, которая не повлияла на сюжетную линию и концепцию сериала.

Восьмая серия должна была выйти на онлайн-платформах START и Wink 21 декабря 2023 года. Авторы сериала и актеры неоднократно говорили о том, что финал носит поучительный характер, всех героев ждет плохой конец.