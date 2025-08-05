Мэрилин Монро была убита? Вскрытие желудка шокировало судмедэксперта

Судмедэксперт, которому было доверено провести вскрытие после смерти актрисы Мэрилин Монро, выступил с новыми откровениями. Уже состарившийся медик указал на странные особенности проведенной им процедуры. NEWS.ru делится подробностями.

Стал участником заговора?

Занимавшийся делом погибшей актрисы Мэрилин Монро судмедэксперт Томас Ногучи спустя десятилетия рассказал, что с самого начала сомневался в версии о самоубийстве. Его слова приведены в книге «Коронер Лос-Анджелеса», автором которой стала журналистка Энн Сун Чои. Коронером называют эксперта, который устанавливает причины смерти человека, которая произошла при неоднозначных обстоятельствах.

По словам судмедэксперта, он сделал предварительный вывод о суициде после осмотра тела. Однако результаты токсикологической экспертизы заставили его передумать. Впрочем, повторное исследование провести не удалось.

Ногучи признался, что до сих пор не уверен в реальных обстоятельствах гибели Монро. Он не исключает, что стал участником заговора, а смерть могла быть убийством.

Никаких таблеток в желудке

Сейчас Томасу Ногучи 98 лет, но он хорошо помнит то дело, в котором ему было поручено разобраться.

«Белая женщина. Голубые глаза. Рост 160 см, вес 50 кг. На прикроватной тумбочке были найдены многочисленные пузырьки с таблетками», — вспоминает эксперт картину гибели известной актрисы.

Мэрилин было 36 лет на момент ее смерти — она была тогда всего на год старше Ногучи. Ногучи изучил тело с помощью увеличительного стекла, выискивая следы от игл, которые могли бы свидетельствовать о введении ей наркотиков.

Мэрилин Монро Фото: Marilyn Monroe Productions/ZUMAPRESS/Global Look Press

«Он проверил обычные места: сгиб локтя, верхнюю часть бедра, перепонки между пальцами рук и ног. Он ничего не обнаружил. Он откинул в сторону ее платиновые волосы, чтобы осмотреть кожу головы. Ничего. Перевернув ее на спину, он продолжил осмотр. Все было чисто. Повернув ее на правый бок, он обратился к подносу с инструментами, взял скальпель и сделал привычный Y-образный разрез. Осмотрев ее желудок и тонкую кишку, он не обнаружил никаких видимых следов таблеток», — пишет Энн Сун Чои.

Это стало неожиданностью для эксперта, учитывая пузырьки с рецептурными препаратами, найденные у ее кровати. Главный токсиколог Рэймонд Абернати не стал отправлять собранные образцы тканей на дополнительные исследования, и Монро была признана погибшей в результате самоубийства.

«Странное вскрытие»

Спустя годы Ногучи сетует, что, будучи новичком в этой сфере, не смог возразить более старшим экспертам. Ногучи начал задаваться вопросом, почему именно ему поручили столь резонансное вскрытие.

Биограф Монро писатель Джеймс Паттерсон тоже находил странным такое поручение в адрес неопытного эксперта.

«Есть что-то странное во вскрытии, когда назначают младшего судмедэксперта вместо более опытного главного эксперта», — отметил он.

Уже в последующие годы Ногучи, дослужившийся до должности главного коронера, руководил вскрытием Роберта Кеннеди, Джона Белуши, Натали Вуд и Шэрон Тейт.

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