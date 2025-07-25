Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 13:06

Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года

Экономист Щербаченко: ключевая ставка может опуститься до 12% к лету 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ключевая ставка может опуститься до 12% к лету 2026 года, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, это произойдет, если инфляция в России будет снижаться, а экономика будет находиться в стабильном состоянии.

Ключевая ставка может снизиться до 15–16% к концу 2025 года и, возможно, до 12–14% летом 2026 года, если инфляция продолжит снижаться, и экономическая ситуация будет стабильной. В то же время, рост инфляции в будущем может привести к повышению ключевой ставки. Важно следить за экономическими показателями и решениями Центрального банка, чтобы своевременно реагировать на изменения в финансовой среде и эффективно управлять своими финансами, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что замедление кредитования, снижение инфляции и инфляционных ожиданий являются основными факторами снижения ключевой ставки ЦБ РФ. По словам экономиста, целевым уровнем для Банка России является годовая инфляция в 4%, которую планируется достичь к 2026 году.

Годовая инфляция снижается. Так, по данным Росстата, в июне 2025 года она составила 9,4%, что ниже показателя мая — 9,88%. Из данных за 21 июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на эту дату замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля и 9,40% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики. Таким образом, сегодня, 25 июля, на заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка точно опустится на 1% — до 19%, — объяснил Щербаченко.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Центральный банк России сегодня, 25 июля, может снизить ключевую ставку на два процентных пункта, то есть до 18% годовых. Однако, по его словам, с точки зрения строительной отрасли хотелось бы, чтобы произошло снижение как минимум на четыре процентных пункта.

экономика
ЦБ РФ
инфляция
ставка
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две несовершеннолетние сестры утонули в озере в Петербурге
«Координация рухнет»: Милонов объяснил, как сильно ВСУ зависят от Starlink
Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины
На Западе пришли в ужас от авторитарных замашек «правой руки» Зеленского
Возвращенных из украинского плена россиян пообещали обеспечить лекарствами
В Volvo приняли решение об отзыве машин из России из-за одной проблемы
Торговцы младенцами предстанут перед судом
Стая собак растерзала годовалого мальчика в отсутствие его родителей
Жители калужской деревни пожаловались на беспредел детей-таджиков
В Госдуме раскрыли, когда Европа будет готова к войне с Россией
Диетолог восхитилась внешностью известной актрисы
Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками
Солнышко на тарелке: как выбрать вкусный желтый арбуз
Уснувшая россиянка случайно раздавила новорожденного ребенка
Крымский миллионер попал за решетку в Москве
Стало известно, повлияет ли на цены снижение ключевой ставки
В Госдуме объяснили, почему ЦБ России снизил «ключ» сразу на два пункта
Россиянам рассказали о последствиях снижения ключевой ставки
«Дом аж тряхнуло»: жильцы рассказали о взрыве в многоэтажке Саратова
В Петербурге отметили Главный военно-морской парад
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.