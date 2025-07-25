Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года Экономист Щербаченко: ключевая ставка может опуститься до 12% к лету 2026 года

Ключевая ставка может опуститься до 12% к лету 2026 года, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, это произойдет, если инфляция в России будет снижаться, а экономика будет находиться в стабильном состоянии.

Ключевая ставка может снизиться до 15–16% к концу 2025 года и, возможно, до 12–14% летом 2026 года, если инфляция продолжит снижаться, и экономическая ситуация будет стабильной. В то же время, рост инфляции в будущем может привести к повышению ключевой ставки. Важно следить за экономическими показателями и решениями Центрального банка, чтобы своевременно реагировать на изменения в финансовой среде и эффективно управлять своими финансами, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что замедление кредитования, снижение инфляции и инфляционных ожиданий являются основными факторами снижения ключевой ставки ЦБ РФ. По словам экономиста, целевым уровнем для Банка России является годовая инфляция в 4%, которую планируется достичь к 2026 году.

Годовая инфляция снижается. Так, по данным Росстата, в июне 2025 года она составила 9,4%, что ниже показателя мая — 9,88%. Из данных за 21 июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на эту дату замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля и 9,40% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики. Таким образом, сегодня, 25 июля, на заседании совета директоров ЦБ РФ ключевая ставка точно опустится на 1% — до 19%, — объяснил Щербаченко.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Центральный банк России сегодня, 25 июля, может снизить ключевую ставку на два процентных пункта, то есть до 18% годовых. Однако, по его словам, с точки зрения строительной отрасли хотелось бы, чтобы произошло снижение как минимум на четыре процентных пункта.