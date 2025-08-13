Трамп дал Зеленскому осознать неизбежность одного вопроса в урегулировании Трамп: обмен территориями является необходимой частью мира на Украине

Обмен территориями является необходимой частью мирного соглашения​​​ между Москвой и Киевом, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Однако, по словам хозяина Белого дома, которые приводит Axios, он не может принимать окончательные решения на этот счет.

Президент подчеркнул, что его цели на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске заключаются в достижении прекращения вооруженного противостояния. Также речь идет о понимании, насколько возможно полноценное мирное соглашение, указал хозяин Белого дома.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Киева к переговорам по вопросу территорий. По его словам, отправной точкой должна стать линия соприкосновения.

До этого стало известно, что нынешняя администрация Соединенных Штатов отказалась от установления жестких красных линий для России по украинскому вопросу. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.