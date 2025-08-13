Мерц раскрыл обещание Трампа после саммита с Путиным Мерц: Трамп оперативно проинформирует союзников об итогах встречи с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским в Берлине подтвердил, что президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске незамедлительно проинформирует украинского и европейских лидеров о результатах переговоров. Такая договоренность была достигнута в ходе видеоконференции западных лидеров с американским президентом. Трансляция выступления велась на Youtube-канале Reuters.

Мы пожелали президенту Трампу всего наилучшего. Мы договорились, что сразу после встречи с президентом Путиным он сначала проинформирует Владимира Зеленского. Затем, сразу же после этого, он также проинформирует глав европейских государств и правительств, являющихся участниками данной инициативы, — пояснил Мерц.

Германский канцлер охарактеризовал состоявшиеся консультации как продуктивные и конструктивные. Мерц выразил осторожный оптимизм относительно возможных результатов предстоящего саммита, отметив, что «есть надежда на мир».

Ранее Мерц заявил, что на предстоящей встрече президентов России и США могут быть приняты важные решения. По его словам, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.