Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 18:50

Названо главное условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Политолог Блохин: успех саммита на Аляске решит вопрос о трехсторонней встрече

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Встреча лидеров России, США и Украины возможна только при условии успеха предстоящего саммита на Аляске, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, если российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп придут к каким-либо договоренностям, то есть вероятность проведения трехсторонних переговоров с участием главы Украины Владимира Зеленского.

Сначала эти переговоры (саммит на Аляске. — NEWS.ru) должны закончиться каким-то результатом. Если не будет результата, то и трехсторонняя встреча не будет возможной. Первый этап — это саммит на Аляске. Если там более-менее стороны придут к каким-то договоренностям, то уже имеет смысл обсуждать трехстороннюю встречу. Во-первых, сначала США и Россия должны между собой синхронизировать свои действия, выработать какой-то единый подход, а уже потом думать об Украине и встрече, — отметил Блохин.

Как подчеркнул политолог, в преддверии саммита на Аляске появляется много различных точек зрения на развитие событий. По его словам, стоит дождаться итогов встречи Путина и Трампа, которая определит дальнейший ход переговоров.

Насколько я знаю, сначала вроде говорилось о том, что будет другой саммит уже в России после встречи с Трампом на Аляске. Сейчас существуют различные точки зрения и интерпретации, пока в них разбираться довольно-таки сложно. Пока надо дождаться конкретных результатов, а потом уже делать выводы. Очевидно, что на предстоящем саммите Зеленский — фигура нежелательная и вообще может играть роль спойлера, — объяснил Блохин.

Ранее появилась информация, что Вашингтон ищет место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. Предположительно, переговоры по разрешению кризиса вокруг Украины могут состояться в конце следующей недели.

