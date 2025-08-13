На Западе заявили о незавидной ситуации для Зеленского Axios: Зеленский столкнулся с комплексом проблем перед саммитом Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с комплексом серьезных вызовов на фоне успехов российской армии и предстоящих переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на информированные источники. Положение украинского лидера осложняется растущим недовольством внутри страны и дипломатической неопределенностью перед саммитом на Аляске.

По данным издания, активизация публичных выступлений Зеленского и его попытки организовать переговоры с Трампом при участии европейских лидеров объясняются стремлением повлиять на позицию американского президента. Как признался порталу украинский собеседник, «мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампa».

Авторы отмечают, что последние события создают для Киева крайне неблагоприятную ситуацию: российские войска добиваются успехов на фронте, а социологические опросы фиксируют рост пацифистских настроений среди украинцев. Американские собеседники издания поясняют, что, хотя риторика Трампа может казаться пророссийской, это часть его переговорной стратегии. В сложившихся условиях украинское руководство вынуждено одновременно реагировать на военные, внутриполитические и дипломатические вызовы, что создает значительное давление на Зеленского и его администрацию.

Ранее Axios сообщал, что Трамп в ходе закрытых переговоров заверил Зеленского и лидеров G7 в продолжении военных поставок Украине независимо от результатов предстоящей встречи с Путиным. По информации издания, американский лидер стремился развеять опасения союзников относительно возможного повторения на Аляске «Ялтинского сценария».