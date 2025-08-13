Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 18:20

Стало известно, как сохранить на зиму урожай овощей и фруктов

Садовод Самойлова: хранить овощи и фрукты можно на лоджии

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС

Если осенью на приусадебном участке выросло много овощей и фруктов, зимой их можно хранить на балконе или освещённой лоджии, посоветовала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, также отлично подойдет погреб или овощной отсек холодильника.

Зимой можно хранить урожай на балконе при условии, что там нет минусовой температуры. К примеру, яблоки осеннего созревания хорошо хранятся на освещенной лоджии с низкой плюсовой температурой. Идеально хранить их в погребе, но, если его нет, можно в овощном отсеке холодильника, — прокомментировала Самойлова.

По ее словам, важно хранить все овощи и фрукты в сухом помещении, поскольку сильная влажность ведет к загниванию плодов. Так, картошку желательно предварительно просушить и первое время держать в приоткрытом мешке. А помидоры лучше сохраняются в прохладном месте, где есть вентиляция.

Важно, чтобы урожай был без повреждений. Все время просматривайте его. Как только видите гнилые бочки или пятна — убирайте. Это нужно, чтобы остальной урожай оставался здоровым, — продолжила садовод.

Ранее сообщалось, что свежую морковь можно хранить в ящиках с влажным песком или в холодильнике. Перед этим нужно завернуть овощ в слегка влажную хлопчатобумажную ткань и поместить в овощной отсек.

овощи
урожай
растения
садовод
дача
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.