Стало известно, как сохранить на зиму урожай овощей и фруктов Садовод Самойлова: хранить овощи и фрукты можно на лоджии

Если осенью на приусадебном участке выросло много овощей и фруктов, зимой их можно хранить на балконе или освещённой лоджии, посоветовала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, также отлично подойдет погреб или овощной отсек холодильника.

Зимой можно хранить урожай на балконе при условии, что там нет минусовой температуры. К примеру, яблоки осеннего созревания хорошо хранятся на освещенной лоджии с низкой плюсовой температурой. Идеально хранить их в погребе, но, если его нет, можно в овощном отсеке холодильника, — прокомментировала Самойлова.

По ее словам, важно хранить все овощи и фрукты в сухом помещении, поскольку сильная влажность ведет к загниванию плодов. Так, картошку желательно предварительно просушить и первое время держать в приоткрытом мешке. А помидоры лучше сохраняются в прохладном месте, где есть вентиляция.

Важно, чтобы урожай был без повреждений. Все время просматривайте его. Как только видите гнилые бочки или пятна — убирайте. Это нужно, чтобы остальной урожай оставался здоровым, — продолжила садовод.

Ранее сообщалось, что свежую морковь можно хранить в ящиках с влажным песком или в холодильнике. Перед этим нужно завернуть овощ в слегка влажную хлопчатобумажную ткань и поместить в овощной отсек.