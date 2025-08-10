Морковь как свежая до весны! 3 способа хранения без погреба

Сохранить сочную морковь без погреба — реально, если создать правильные условия! С этими тремя способами хранения морковь будет как свежая до весны.

Первый способ: в ящиках с влажным песком (слои моркови пересыпают песком так, чтобы плоды не касались друг друга) на балконе или в гараже при 0…+5 °C. При морозах ниже -5 °C укутайте одеялом.

Второй способ: в глиняной «рубашке» (окуните каждую морковь в глиняную болтушку консистенции сметаны, просушите и сложите в картонные коробки).

Третий способ: в холодильнике — заверните в слегка влажную х/б ткань и поместите в овощной отсек. Критически важно: не мыть морковь перед хранением, поддерживать влажность 90–95% и раз в месяц перебирать, удаляя подпорченные корнеплоды.

