Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 13:05

Простые действия, которые удвоят урожай кабачков! Проверено всеми соседями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы увеличить плодоношение кабачков, важно соблюдать несколько ключевых правил. Эти простые действия удвоят урожай кабачков — работают на 100%, проверено всеми соседями.

Поливайте кабачки теплой водой под корень, избегая переувлажнения, иначе корни могут загнить. Регулярно рыхлите почву и мульчируйте ее, чтобы сохранить влагу. Для лучшего опыления привлекайте пчел, посадив рядом медоносные растения, или опыляйте цветки вручную.

Подкармливайте кабачки раз в две недели: во время цветения и плодоношения — калийно-фосфорными удобрениями. Своевременно срывайте молодые плоды, чтобы стимулировать образование новых завязей. Удаляйте старые листья, улучшая проветривание и доступ света. Соблюдая эти правила, вы получите обильный урожай кабачков весь сезон.

Ранее стало известно, как определить, что лук пора выкапывать с грядки.

кабачки
дачи
огороды
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краснодар заволокло черным дымом от пожара на стройке
В Госдуме раскрыли судьбу уличных животных, которых запретят кормить
Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
«Украинский капкан»: сенатор назвал главную ошибку Трампа
«Сыновий долг»: в Совфеде высказались о лечении родителей Сырского в Москве
На российском теплоходе обнаружили вспышку инфекции
Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак
Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО
«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера
Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате
Слив служебной информации в Telegram обернулся делом для полицейских
Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня
Названы главные причины роста тарифов на ЖКУ
В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию
Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов
Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»
Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане
«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре
Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.