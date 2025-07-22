Простые действия, которые удвоят урожай кабачков! Проверено всеми соседями

Чтобы увеличить плодоношение кабачков, важно соблюдать несколько ключевых правил. Эти простые действия удвоят урожай кабачков — работают на 100%, проверено всеми соседями.

Поливайте кабачки теплой водой под корень, избегая переувлажнения, иначе корни могут загнить. Регулярно рыхлите почву и мульчируйте ее, чтобы сохранить влагу. Для лучшего опыления привлекайте пчел, посадив рядом медоносные растения, или опыляйте цветки вручную.

Подкармливайте кабачки раз в две недели: во время цветения и плодоношения — калийно-фосфорными удобрениями. Своевременно срывайте молодые плоды, чтобы стимулировать образование новых завязей. Удаляйте старые листья, улучшая проветривание и доступ света. Соблюдая эти правила, вы получите обильный урожай кабачков весь сезон.

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